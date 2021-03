Wormwood: müssen den Titel ihres neuen Albums ändern

Die schwedische Black Metal Band Wormwood ist gezwungen, den Namen ihres kommenden Albums nach einem Aufforderungsschreiben der Firma Fonus in Arkivet zu ändern. Das Bestattungsunternehmen droht mit finanziellen Maßnahmen, wenn dies nicht passiert, da es Rechte an dem Namen hat und behauptet, dass es Verwirrung geben und seinem Business schaden könnte. Wormwood kennen die Firma, waren sich aber nicht bewusst, dass sie den Begriff nicht verwenden durften.

Die Band stellt klar:

„Sie behaupteten, dies würde Verwirrung stiften und ihre Arbeit beeinträchtigen. Nach der rechtlichen Korrespondenz zwischen beiden Parteien haben wir uns einfach entschlossen, Probleme zu vermeiden und den Namen des Albums in Arkivet zu ändern. Als Band finden wir das natürlich unglaublich lächerlich, aber was können wir tun? Wir sind eine Underground-Gruppe und können es uns nicht leisten, tagelang mit Anwälten zu streiten.“

Arkivet Tracklist:

1. The Archive

2. Overgrowth

3. End Of Message

4. My Northern Heart

5. Ensamheten

6. The Slow Drown

7. The Gentle Touch Of Humanity

Quelle: Gordeon Music