Wormwood: neues Video geht unter die Haut

Freut Euch auf ein neues Video der schwedischen Black Metal-Durchstarter Wormwood!

Die bisherigen Releases der Band sind in der Extrem Metal-Szene bombig eingeschlagen, und Arkivet („Archiv“) wird unter Garantie das nächste Highlight der Truppe. Das Konzept hinter Arkivet ist simpel: Das Ende der Welt aufgrund menschlicher Dummheit. Im Speziellen gehts um die Unfähigkeit der Menschheit, sich der Natur anzupassen und ihrem folgerichtigen und berechtigten Untergang. Das passt momentan besser denn je.

Der Albumtitel Arkivet („The Archive“) ist der Name einer Dokumentensammlung, in der man für seine Hinterbliebenen die Bestattungsarrangements beschreibt, worin sich zudem wichtige Unterlagen befinden, letzte Wünsche usw. Wormwood verwenden diesen Begriff als Metapher für die ganze Welt. Die letzten Worte an einen bereits toten Planeten. Fans von geschmackvollen Kollegen wie Thyrfing, Windir, Falkenbach und Naglfar werden begeistert sein.

Wormwoods zweite Single und Video The Gentle Touch Of Humanity, das große Epos vom kommenden Album Arkivet, ist da. Sänger Nine kommentiert:

„Passend zum düsteren Thema des Albums ist dieses Video nicht anders. Wir alle nehmen an der Zerstörungsmaschinerie namens Menschheit teil. Eine unaufhaltsame Kraft, die die Essenz der Erde entwurzelt und Krankheitskeime sät. Die Welt sieht apathisch zu, wie das Herz aus seinem Kern herausgerissen wird und sich eine kontinentale Narbe durch alles, was wir wissen, zieht. Die sanfte Berührung der Menschheit ist das, was unsere müden und toten Augen aus dem vorübergehenden Heiligtum, das wir unser Zuhause nennen, beobachten. Nichts kann getan werden, die Wunde ist zu tief, hoffen wir, dass die Natur sich mit einem finalen Kampf verabschiedet. Das Video ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber Ihr werdet etwas fühlen. Seid gewarnt!“

Das Video zu The Gentle Touch Of Humanity findet ihr hier.

Tracklist:

1. The Archive

2. Overgrowth

3. End Of Message

4. My Northern Heart

5. Ensamheten

6. The Slow Drown

7. The Gentle Touch Of Humanity

Arkivet erscheint übrigens auch in einer todschicken Doppel-LP-Version mit geeichter D-Seite und dem gleichnamigen Roman im 12″-Format (auf Schwedisch und Englisch).

Wormwood

Arkivet

Black Lodge / Rough Trade

VÖ: 27.08.2021

www.wormwood-official.com

https://blacklodge.se/artists/wormwood/

https://open.spotify.com/artist/2CltEmcrT4ypj6WxaBej5c?si=z0fmQCx9Sv2dufyu7aa7vQ

Das Album könnt ihr hier vorbestellen:

https://orcd.co/the-archive