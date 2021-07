Dawn Of Solace: neues Album im November auf Noble Demon

Am 24. Januar 2020, mehr als ein Jahrzehnt nach dem Vorgänger The Darkness, meldete sich die finnische Death- und Gothic Doom Metal Ikone Tuomas Saukkonen mit Waves zurück, seinem zweiten Soloalbum mit Dawn Of Solace. Von Fans und Kritikern gleichermaßen als eines der besten Alben des Jahres gelobt, weckte die Veröffentlichung und die Wiederauferstehung der Band große Hoffnungen, dass es nicht wieder 14 lange Jahre dauern würde, bis eine neue Platte erscheinen wird. Nun kündigte der Komponist, Multiinstrumentalist und Produzent die Veröffentlichung von Flames Of Perdition an, dem dritten Studioalbum von Dawn Of Solace, welches am 12. November über Noble Demon erscheinen wird.

„Das vergangene Jahr hat ein Loch in die Seele gegraben, als alle Tourneen gestoppt wurden und das ganze Musikgeschäft plötzlich still stand“, kommentiert Tuomas Saukkonen. „Als echter Finne gräbst du dich entweder da raus oder zielst tiefer. Steh niemals still! Das habe ich nicht getan und ein neues Dawn Of Solace Album geschrieben, inspiriert von dieser Leere und dem Verlust.“

Flames Of Perdition ist eine unvergessliche Reise voller elektrisierender Melancholie, die tiefe Traurigkeit hervorruft, ein musikalischer Rausch von unvergleichlicher Emotion und Verzweiflung! Haltet also Augen und Ohren offen, für weitere Neuigkeiten und erste musikalische Einblicke, die in den kommenden Wochen folgen werden!

Flames Of Perdition erscheint am 12. November via Noble Demon.

For more info visit:

https://www.facebook.com/dawnofsolace/

https://dawnofsolace.bandcamp.com/