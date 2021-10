Deep Purple: kündigen neues Album „Turning To Crime“ für den 26.11. an

Mit dem starken Rückenwind ihres letztjährigen Chartstürmers Whoosh! überraschen Deep Purple mit neuem Album Turning To Crime und neuer Single 7 And 7 Is.

Das neue Album, das von earMUSIC veröffentlicht wird, erreicht die weltweite Gemeinschaft treuer Deep Purple-Fans nur 15 Monate nach dem letzten Deep Purple-Studioalbum Whoosh!. Einem Album, das von prestigeträchtigen Chart-Erfolgen (drei aufeinanderfolgende #1-Platzierungen in Deutschland sowie #4 in Großbritannien) gekrönt und von Kritikern gelobt wurde, die die kreative Stärke einer Band lobten, die sich mit jeder Veröffentlichung weiterentwickelt.

Deep Purple – Turning To Crime – Documentary Trailer https://youtu.be/pOe24bLfwHc

Turning To Crime ist das erste Studioalbum von Deep Purple, das ausschließlich aus Songs besteht, die nicht von der Band selbst geschrieben und zuvor von anderen Künstlern aufgenommen wurden.

Das neue Album kann hier vorbestellt werden: https://deeppurple.lnk.to/TurningToCrime

Die Time Trilogy, bestehend aus NOW What?!, inFinite und Whoosh! (2013, 2017 und 2020) verkaufte sich über 1 Millionen Mal, führte 11-mal die Charts an und erreichte weltweit mehr als 40 Top-10-Platzierungen.

Produzent und Freund Bob Ezrin, der mit Deep Purple bereits an den vorherigen Alben der Trilogie arbeitete, war auch bei der neuen Studioarbeit wieder ein wichtiger Bestandteil.

Die erste Single 7 And 7 Is ist gerade erschienen.

Turning To Crime Tracklist:

01. 7 And 7 Is

02. Rockin‘ Pneumonia And The Boogie Woogie Flu

03. Oh Well

04. Jenny Take A Ride!

05. Watching The River Flow

06. Let The Good Times Roll

07. Dixie Chicken

08. Shapes Of Things

09. The Battle Of New Orleans

10. Lucifer

11. White Room

12. Caught In The Act (Medley)

Weiter Infos:

https://www.ear-music.net/turning-to-crime/

https://www.facebook.com/officialdeeppurple