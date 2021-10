Iotunn: sind als Vorband der Europatour von Arcturus bestätigt

Iotunn freuen sich riesig darüber, als Vorband der Arcturus Tour, die sie im Januar und Februar 2022 durch ganz Europa führen wird, mit dabei zu sein!

Iotunn: „Wir sind stolz und aufgeregt, Teil dieser umfangreichen Arcturus-Jubiläumstour zu sein! Sie wird uns durch weite Teile Skandinaviens, des europäischen Festlandes und des Vereinigten Königreichs führen, was wir uns alle schon lange gewünscht haben. Endlich können wir unser Album Access All Worlds mit den Menschen auf dem ganzen Kontinent dort teilen, wo es hingehört – live auf die Bühne! Arcturus haben über die Jahre hinweg bahnbrechende Musik geschaffen, die uns alle bei Iotunn tief inspiriert hat. Diese Reise mit ihnen auf ihrer bisher größten Europatournee teilen zu können, ist wirklich etwas Besonderes! Wir alle hoffen, dass wir den Zuschauern in ganz Europa ein einzigartiges Erlebnis bieten können, wenn wir versuchen, jede Nacht so monströs wie möglich zu gestalten. Wir sehen uns da draußen, Europa!“

Arcturus + Iotunn European Tour

Jan. 20, 2022 – NO – Oslo – Parkteatret

Jan. 21, 2022 – SE – Gothenburg – Valand

Jan. 22, 2022 – SE – Stockholm – Hus 7

Jan. 23, 2022 – DK – Copenhagen – Beta

Jan. 24, 2022 – DE – Hamburg – Logo

Jan. 25, 2022 – PL – Gdansk – Drizzly Grizzly

Jan. 26, 2022 – PL – Warsaw – Hydrozagadka

Jan. 27, 2022 – CZ – Prague – Rock Café

Jan. 28, 2022 – DE – Leipzig – Hellraiser

Jan. 29, 2022 – CH – Zurich – Hall of Fame

Jan. 30, 2022 – AT – Vienna – Viper Room

Feb. 01, 2022 – SI – Ljubljana – Orto Bar

Feb. 02, 2022 – IT – Milan – Legend Club

Feb. 03, 2022 – FR – Toulouse – Le Rex

Feb. 04, 2022 – ES – Madrid – Copernico

Feb. 05, 2022 – ES – Barcelona – Boveda

Feb. 06, 2022 – FR – Rennes – Ubu

Feb. 07, 2022 – GB – Manchester – Rebelion

Feb. 08, 2022 – GB – Glasgow – Audio

Feb. 09, 2022 – IE – Dublin – Opium

Feb. 10, 2022 – GB – London – The Dome

Feb. 11, 2022 – NL – Rotterdam – Baroeg

Feb. 12, 2022 – FR – Paris – Petit Bain

Iotunn haben ihren aktuellen Longplayer Access All Worlds im Februar 2021 via Metal Blade Records veröffentlicht (Review hier). Ihr könnt Access All Worlds hier streamen und käuflich erwerben: metalblade.com/iotunn

Es gibt ein neues Iotunn Shirtdesign und auch eine neue Vinylfarbe, ab sofort erhältlich unter: eu.kingsroadmerch.com

Iotunn Line-Up:

Jón Aldará – Vocals

Jens Nicolai Gräs – Guitar

Jesper Gräs – Guitar

Eskil Rask – Bass

Bjørn Wind Andersen – Drums

Iotunn online:

https://www.facebook.com/iotunn

https://iotunn.bandcamp.com