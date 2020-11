Depression – Ära Der Finsternis

Artist: Depression

Herkunft: Lüdenscheid, Deutschland

Album: Ära Der Finsternis

Spiellänge: 78:46 Minuten

Genre: Death Metal, Grindcore

Release: 11.09.2020

Label: Rotten Roll Rex

Links: https://www.facebook.com/DEPRESSIONGrind/

http://www.depression-grind.de

Bandmitglieder:

Gesang – Ron Sanders

Bassgitarre, Gesang – Marc Miekeley

Schlagzeug, Keyboard, Gitarre, Gesang – Kai Sattelkau

Tracklist:

Der Aufbruch Uttermost Belief Knochenfäule Created Reality A Haunted Soul Twisted Of Grief And Pleasure No Excuses Grin Changes The Ballad Of Typhoid Mary Come On Over Spastik & Gesang Tormentor Der Weinende Tod Seelenseuche Und Geweidepest Concept Of Time Imbecile Alone (Green Machine Cover) Existing Through Thoughts Master (Master Cover) Coma Master – Madness – Overdose Depressionen II Ära Der Finsternis Era Of Darkness Blood On God’s Hand Short Song The Barbarian Eroded Epitaph5

1989 gegründet, gehören Depression zwar zu den Pionieren des deutschen Death/Grind’s, aber das Trio aus Lüdenscheid zählt nicht zum alten Stahl, der vergessen irgendwo in der Ecke oxidiert und vergessen wird. Die Jungs sind fleißig und veröffentlichen immer mal wieder einige Werke, sei es als Beitrag zu Compilations oder als Splits mit anderen Bands und Künstlern. Am 11.09.2020 wurde nun mit dem Album Ära Der Finsternis die mittlerweile sechste Langrille auf die Fanschar losgelassen und es ballen sich auf dem Album satte 30 Songs, passend zur Bandgeschichte möchte man meinen. Das Werk erschien über das bekannte deutsche Label Rotten Roll Records.

In die Platte wird man (Der Aufbruch) durch ein Piano-Intro hineinmanövriert, doch der Song entwickelt sich schnell zu einer Walze. Mit Uttermost Belief geht es dann schon schneller zu Werke, womit dann die Jungs gleich mal die Eckpfeiler des 78-minütigen Albums abgesteckt hätten. Auf Knochenfälle kommt mit Marc Grewe an den Vocals ein weiteres Genre-Ur-Gestein zu Wort. Um es nicht in ein „Track-by-Track-Review“ ausarten zu lassen, werde ich hier nicht jeden Song besprechen, kann aber jedem Fan und Hörer nahelegen, die Platte, die auf 1000 Exemplare limitiert ist, mehrfach durchlaufen zu lassen. Es gibt, trotz des Old School Charakters (manchmal fast richtig schön rumplig), immer wieder etwas Neues zu entdecken bzw. zu hören.

Wenn man sich richtig auf die Songs auf Ära Der Finsternis eingegroovt hat, wissen Depression zu überraschen, mir persönlich haben es die Songs Depressionen II (Fast schon ein Doom-Monster), Ära Der Finsternis und Era Of Darkness besonders angetan – erfrischend und vor allem so unvervorhergesehen anders, hört rein und lasst euch mitnehmen. Das Nennen dieser Titel soll die anderen Songs des Albums nicht schmälern, aber ich muss hier einfach hervorheben, was so schön anders ist.

Zudem gibt es zwei Cover-Songs auf dem Album. Master (mit dem Song Master) und Green Machine (Song Alone) werden gekonnt gecovert. Die letzten vier Songs auf Ära Der Finsternis sind remasterte Werke und stammen von der Ein Hauch Von Moder (Part II) aus dem Jahre 1998.