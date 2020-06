Destruction: veröffentlichen Album Trailer und kündigen Zusatzkonzert an

Doppelschlag an guten Nachrichten für Fans von Destruction: Nachdem ihr Konzert in Pratteln in Windeseile ausverkauft war, kündigt die Band eine zweite Show mit Poltergeist und Comaniac für den 3. Juli an. Wieder sind die Tickets aufgrund der gesetzlichen Restriktionen streng limitiert. Bestellt eures hier: http://www.z-7.ch/event.php?eventid=1847

Doch das ist noch lange nicht alles: Ebenso veröffentlichen Destruction einen neuen Albumtrailer für ihr Born To Thrash – Live In Germany Album, in welchem Schmier sich an die zahlreichen Debüts und Premieren mit der Band erinnert. Schaut euch den Trailer hier an:

Destruction veröffentlichten die digitale Version ihres Live Albums Born To Thrash – Live In Germany am 8. Mai. Die physische Version erscheint am 17. Juli mit einem besonderen Schmankerl für die Fans: Für die Digipak- und Vinylversionen in Schwarz, Rot, Transparent und Picture Vinyl wird es zusätzlich eine herausnehmbare Weltkarte geben, auf der sich die Fans in einer zuvor angelegten Aktion verewigen und den Ort ihres ersten Destruction Konzerts angeben konnten.

Bestellt Born To Thrash – Live In Germany hier: http://nblast.de/Destruction-BTT

Download/Stream des Albums findet hier hier: http://nblast.de/Destruction-BTTDigital

Born To Thrash – Live In Germany Trackliste:

1. Curse The Gods

2. Nailed To The Cross

3. Born To Perish

4. Mad Butcher

5. Life Without Sense

6. Betrayal

7. Total Desaster

8. The Butcher Strikes Back

9. Thrash Till Death

10. Bestial Invasion

Tourdaten 2020:

03-July-2020 Pratteln Switzerland w/ Poltergeist, Comaniac

04-July-2020 Pratteln Switzerland w/ Poltergeist, Total Annihilation

13-Oct-2020 Full Metal Holiday Cales De Mallorca Spain

14-Nov-2020 Mexico Metal Fest Monterrey Mexico

Destruction 2020 UK & EU Tour

(w/ Warbringer, Crisix, Domination Inc.)

28-Nov-2020 Waregemse Metal Day – Waregem Belgium (Destruction & Warbringer only)

29-Nov-2020 Dynamo – Eindhoven Netherlands

30-Nov-2020 Kesselhaus – Wiesbaden Germany

02-Dec-2020 The Dome – London UK

03-Dec-2020 Academy 3 – Manchester UK

04-Dec-2020 Dolan’s Warehouse – Limerick Ireland

05-Dec-2020 Voodoo Lounge – Dublin Ireland

06-Dec-2020 Slay – Glasgow Scotland

08-Dec-2020 Petit Bain – Paris France

09-Dec-2020 Santana 27 – Bilbao Spain

10-Dec-2020 RCA Club – Lisbon Portugal

11-Dec-2020 Sala But – Madrid Spain

12-Dec-2020 Salamandra – Barcelona Spain

13-Dec-2020 Le Grillen – Colmar France

15-Dec-2020 Bi Nuu – Berlin Germany

16-Dec-2020 U Bazyla – Poznan Poland

17-Dec-2020 Vaudeville – Lindau Germany

18-Dec-2020 Legend Club – Milan Italy

Weitere Informationen:

www.destruction.de

www.facebook.com/destruction

www.instagram.com/official_destruction

www.nuclearblast.de/destruction