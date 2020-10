Dethrone: kündigen „State Of Decay“ EP an

Die schwedischen Thrasher/Deather Dethrone werden am 13.10.2020 ihre neue digitale EP State Of Decay bei Massacre Records veröffentlichen!

Die vier Songs auf dem Album wurden von Marko Tervonen im Studio-MT gemischt und gemastert. Das Coverartwork wurde von Dennis Warelius gestaltet.

Freut euch auf direkte und rohe Songs, die von Bands wie The Haunted, At The Gates oder Slayer inspiriert wurden und vor Energie nur so strotzen!

Hier kann man die EP bereits vorbestellen » https://lnk.to/stateofdecay

Dethrone – State Of Decay (EP)

1. Divine Supremacy

2. Revolt

3. Flesh Harvest

4. Room 101

https://www.facebook.com/DethroneSWE

https://www.instagram.com/dethroneswe

https://www.youtube.com/channel/UCXBztqeXitkaYAonj85Pu6Q

https://spoti.fi/30F20E9