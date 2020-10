Amon Amarth: erhalten Goldauszeichung für ‚Jomsviking‘ und veröffentlichen neues Video

Amon Amarth feiern ‘Week of Gold’ mit ihrer Goldauszeichnung in Deutschland für ihr 2016 erschienenes Erfolgsalbum Jomsviking und veröffentlichen Fafner’s Gold Video.

2016 veröffentlichten Amon Amarth ihr hoch gelobtes, zehntes Studioalbum Jomsviking, für das sie nun in Deutschland mit einem Gold Award für 100.000 verkaufte Einheiten ausgezeichnet wurden!

Die Band kommentiert:

„Berserkers! Behold, this is our Week of Gold!

Zuallererst möchten wir mit großem Stolz verkünden, dass unser Album Jomsviking mit einem Gold Award in Deutschland ausgezeichnet wurde. Ein mächtiges und ganz spezielles Dankeschön an unsere treuen Fans in Deutschland, dass ihr das möglich gemacht habt, ohne euch an unserer Seite wären wir nichts. Diese Auszeichnung ist ein glorreicher Sieg für uns alle!

Skål!“

Anlässlich der Gold-Feierlichkeiten veröffentlicht die Band passenderweise das Video zum Song Fafner’s Gold, der vom 2019er Album Berserker stammt. Das Video entstand während der letzten Europatour in der König Pilsener Arena in Oberhausen und zeigt Amon Amarth in ihrer vollen Metal-Pracht. Produziert wurde die Show von FOG Productions GmbH & Eat The Beat Music unter der Regie von Jörg Maas, editiert von Daniel Barnes mit einem finalen Editing von Denise Korychi von Wild Wind Productions. Das großartige Video von Fafner’s Gold könnt ihr euch hier anschauen:

Amon Amarth fügen hinzu: “Habt ihr euch schon mal gefragt, wie es sich anfühlt, bei einer Vollpower Amon Amarth Arenashow in Europa dabeizusein? Wir haben unsere Show in einem einzigen Video destilliert – Fafner’s Gold hat alles: Feuer, mehr Feuer, kämpfende Wikinger, einen fliegenden Helm, gigantische Guardians of Asgaard, eine epische Seeschlange und…Fafner’s Gold. Viel Spaß damit, bleibt gesund und ‘Raise Your Horns’!”

Für Fans gibt es eine exlusive Fafner’s Gold Merch Linie, sowie ein auf 100 Stück limitiertes Jomsviking Gold Edition T-Shirt, jetzt auf https://victoriousmerch.co

