Eddie Van Halen: ist heute verstorben – R.I.P.

Eddie Van Halen ist verstorben. Eddie erlag seinem Krebsleiden am heutigen 06.10.2020. Dies teilte sein Sohn via Twitter mit. Eddie wurde 1955 in den Niederlanden geboren und migrierte mit seiner Familie 1962 nach Kalifornien. Mit seinem Bruder Alex gründete er die Band Van Halen und kreierte unvergessene Nummern wie Jump, Panama oder Why Can’t This Be Love. Seine Art, Gitarre zu spielen, beeinflusste Generation von Rockbands und führte Van Halen in die Rock ’n’ Roll Hall Of Fame in Cleveland, Ohio. 2012 wurde das letzte Album A Different Kind Of Truth veröffentlicht, welches Platz zwei der US-Charts erreichte. R.I.P Eddie!