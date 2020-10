Verlosung: einmal die zweite Staffel der Serie Il Cacciatore (The Hunter) und The Pier

Time For Metal und Themroc verlosen einmal die zweite Staffel der Serie Il Cacciatore (The Hunter) und The Pier. Jeweils ein glücklicher Gewinner erhält eine der beiden zweiten Staffeln auf DVD. Die Artikel zu Il Cacciatore (The Hunter) und The Pier Staffel 2 folgen in den nächsten Tagen in den Reviews.

Hier für euch die Information zu den Veröffentlichungen:

Il Cacciatore (The Hunter) (Staffel II) – DVD & Blu-ray Veröffentlichung am 01.10.2020

Die Erfolgsserie aus Italien geht in die zweite Runde. Drei Jahre nach den Ereignissen der 1. Staffel tritt Staatsanwalt Saverio Barone erneut an, um die sizilianische Mafia Cosa Nostra endgültig zu zerschlagen: Der Kampf ist lange noch nicht vorbei. Wie schon in der ersten Staffel wird auch in der zweiten Staffel der Kampf gegen die Mafia aus zwei Perspektiven erzählt: Die des Jägers und der Gejagten.

The Pier – Die Fremde Seite Der Liebe (Staffel II) – DVD & Blu-ray Veröffentlichung am 01.10.2020

Zu Beginn des ebenso spannenden wie erfolgreichen Romantik-Thrillers, der die Zuschauer im vergangenen Jahr begeistert hat, gesteht Alejandra Veronica endlich, wer sie wirklich ist. Mit dieser Wahrheit wird die Ordnung von allem, was zwischen ihnen bisher galt, zerstört. Diverse polizeiliche Strafzettel verraten schließlich, dass Óscar häufig in ein Dorf namens Taracuello gefahren ist. Die Frauen folgen seiner Spur und werden bald fündig.