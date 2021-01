Du Sollst Nicht Lügen (Staffel 1): ab 18. Februar auf DVD & Blu-ray

Eine Nacht – 2 Sichtweisen: Während die Pädagogin Laura (Felicitas Woll) fest davon überzeugt ist, in der Date- Nacht vergewaltigt worden zu sein, pocht Arzt Hendrik (Barry Atsma) darauf, dass alles einvernehmlich gelaufen sei. Diese Dichotomie zwischen Lüge und Wahrheit erhitzt nicht erst seit der #MeToo-Debatte die Gemüter, sondern ist nach wie vor, medial und gesellschaftlich, ein auch häufig öffentlich geführter Streitdiskurs.

Bereits der Titel des äußerst erfolgreichen britischamerikanischen Originals Liar lässt sich schwer 1 zu 1 ins Deutsche übersetzen, denn aus genderspezifischen Gründen wäre die Lüge schnell entlarvt, da man sich zwischen „der Lügner“ oder „die Lügnerin“ entscheiden müsste. Dem Titel Du Sollst Nicht Lügen geschuldet, bleibt es allerdings spoilerfrei und die Zuschauer werden schnell mitgerissen, wem sie trauen und wem nicht.

Der Kampf ums moralische und justiziable Recht wird durch den charismatischen Niederländer Barry Atsma als „Hendrik“ und Felicitas Woll als „Laura“ geführt.

Hervorragend in Szene gesetzt werden die beiden Ausnahmeschauspieler von Regisseur Jochen Alexander Freydank, einer der wenigen deutschen Regisseure, der jemals den Oscar gewonnen haben (im Jahre 2009 für Spielzeugland). Dem aus Bad Banks bekannten und mit dem Deutschen Fernsehpreis prämierten, Atsma und der Berlin Berlin– Darstellerin Woll gelingt es schnell das Publikum in einen Zwiespalt zu bringen. Mit immer mehr aufkommenden Details aus der Nacht reißt es die Zuschauer hin und her – ist der mit dem sonst so tadellosen Ruf bekannte Hendrik am Ende wirklich der Täter oder doch das Opfer?

Die Messlatte für die deutsche Adaption um Produzent Mathias Lösel liegt hoch, da das Original Liar mit durchschnittlich 8,3 Mio. Zuschauern bereits in Großbritannien so einschlug, dass prompt eine zweite Staffel abgedreht wurde. Die weibliche Hauptrolle übernimmt hier die Golden Globe Gewinnerin Joanne Froggat (Anna in Downtown Abbey), während der Waliser Ioan Gruffudd, bekannt aus San Andreas und Kill The Boss, mit Andrew den männlichen Part verkörpert.

Du Sollst Nicht Lügen ist eine Serie, die zeigt, dass Wahrheit und Lüge häufig nah beieinander liegen und je nach der Sichtweise stark variieren können. Unter der Prämisse, dass hier Aussage gegen Aussage steht, reißt es den Zuschauer in vier Folgen à 45 Minuten entweder auf die eine oder eben die andere Seite. Neben den Hauptdarstellern sind Frederike Becht, Sophie Pfennigstorf und Sönke Möhring als Nebencharaktere zu sehen.

Quelle: Themroc