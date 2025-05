Diabolisches Werk: veröffentlichen Single „World Hate Organization“ vom kommenden Album „Against All Gods“

Diabolisches Werk haben ihre neue Single World Hate Organization aus dem kommendem Album Against All Gods veröffentlicht, sie ist ab sofort erhältlich! Angetrieben von purer Aggression liefert der Track eine gnadenlose Mischung aus Death, Black und Thrash Metal mit messerscharfen Riffs, Blastbeat-getriebenem Chaos und einem Titel, der keinen Zweifel zulässt. Das komplette Album erscheint am 06.06.2025 über Apostasy Records.

Seht euch das Video zu World Hate Organization hier an:

Die Trackliste zu Against All Gods findet ihr hier im Time For Metal Release-Kalender.

Diabolisches Werk online:

https://www.facebook.com/DiabolischesWerk/