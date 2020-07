Fazit

Bereits das Intro von Die Neuerfindung des Rock 'n' Roll zeigt auf, was viele nicht hören wollen, was aber nicht zu verleugnen ist. Auch Rock und Metal sind eine Musikrichtung, welche wirtschaftliche Aspekte verfolgen, von Luft und Liebe kann nun mal keiner leben. Trotzdem hat unsere Musik viele Aspekte des Business aufgehoben. Die Entwicklung der Gitarrenkunst ebnet den Weg dieser Unterhaltungsliteratur über laute Musik, flinke Hände und den Werdegang in moderne Strukturen. Geschichtliche Hintergründe, gespickt mit Anekdoten und persönlichen Eindrücken machen das Buch lesenswert. Fachliche Grundlagen wie eine Grafik des The Frying Pan Bass aus dem Jahre 1937. Für die niedergeschriebenen Wegbereiter hat Frank Schäfer viel Platz gefunden und diese elegant als Hauptsäulen integriert. "Warum Können Wir Nicht Einfach Judas Priest Sein?" schmeißt mit einem Schmunzeln den Leser auf die letzten Zeilen. Keine langwierige trockene Kunst, sondern eine schnelllebige Lektüre für zwischendurch.