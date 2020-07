Mercury Circle: (mit Mitgliedern von Swallow The Sun) präsentieren brandneues Musikvideo

Mercury Circle, das brandneue Projekt von Iconcrash’s und Swallow The Sun’s, sowie zweimalig für den finnischen Grammy nominierten, Jaani Peuhu, veröffentlichen am 14. August ihr mit Spannung erwartetes Debüt via Noble Demon und The Vinyl Division. Heute präsentiert die Band aus Helsinki, Finnland ihr brandneues Musikvideo zu The Beauty Of Agony, welches einen vielversprechenden Vorgeschmack auf The Dawn Of Vitriol bietet.

Dunkler Metal, durchdrungen von kraftvollen Synthesizer- / Elektrowellen und Doom – Mercury Circle kreieren ein vielschichtiges Hörerlebnis atmosphärischer und düsterer Klänge. Wahrlich ein eigenes Genre, welches die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf sich zieht und gleichzeitig eine ganz eigene Art des New Doom etabliert.

Finnische Melancholie der Spitzenklasse, cineastisch und mitreißend inszeniert – Das brandneue Musikvideo zu The Beauty Of Agony kann hier gestreamt werden: