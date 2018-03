„Die weiße Lilie Staffel 2 – Krieg in Boston – Hörbuch“

Hörbuchtitel: Die weiße Lilie Staffel 2 – Krieg in Boston

Sprache: Deutsch

Genre: Actionthriller, Politkrimi

Spiellänge: 195 Minuten

Release: 26.01.2018

Link: http://dieweisselilie.com/

Verlag: Folgenreich (Universal Music)

Format: Audio CD ( 3 CDs)

ISBN/EAN: 0602557736144

Team:

Autor, Sounddesigner, Produzent – Benjamin Oechsle

Autor, Sprachregisseur, Produzent – Timo Kinzel

Komponist – Jochen Mader

Film- und Visual FX Artist – Florian Schäfer

Illustrator, Grafiker – Alexander Maus

Sounddesigner – Robin Großkopff

Sprecher:

Daniel Porter – Martin Sabel

Henry Miles – Stephan Benson

Erzähler – Mark Bremer

Frank Monroe – Holger Mahlich

Samuel Hayden – Timo Kinzel

Jerry Finnigan – Tim Knauer

Carol Nolasco – Sonja Szylowicki

Michael Howard – André Beyer

Samira Barzani – Céline Fontanges

Sean Mitchell – Achim Buch

Lamar Johnson – Sascha Rotermund

Greg Huxley – Tilman Borck

Iris Fairchild – Ulrike Johannson

Gastrolle „Safi“ – Jan-David Röhnfeldt

Die Story:

Die mit Spannung erwartete Fortsetzung von Teil 1.

Nach seiner Flucht aus dem Kongo nimmt Daniel von Südafrika aus Kontakt mit Jerry auf. Der waghalsige Plan, den die beiden für Daniels Rückkehr in die USA verfassen, bleibt bei der weißen Lilie allerdings nicht unbemerkt.

In Boston müssen Miles und Sam den Schutz von Michael Howard gewährleisten, wobei Miles inoffiziell versucht, den Oligarchen in seine eigenen Ermittlungen zu den Kongo-Morden einzubeziehen. Dabei stößt der Detective auf eine Person, die von unschätzbarem Wert sein könnte.

Unterdessen verschlägt es Carol nach München, wo sie auf der Internationalen Sicherheitskonferenz einen Vortrag zur Cyberkriminalität halten soll. Dort trifft sie einen alten Bekannten, der möglicherweise eine Erklärung für die jüngsten Hackerangriffe in den USA und in Europa hat.

Konnte der Hörspielmix aus Politkrimi und Actionthriller Die weiße Lilie bereits mit der ersten Staffel überzeugen, so macht sie mit der vorliegenden zweiten Staffel Krieg in Boston überragend weiter und kann wieder voll überzeugen. Es gibt erneut verschiedene Handlungsstränge. Diese werden, wie bereits aus der ersten Staffel bekannt, total packend dargeboten.

Wiederum wurde im Sound eine großartige Leistung hingelegt, sodass erneut ein Hörspiel für die Augen entstanden ist, welches man total genießen kann. Spannung von der ersten bis zur letzten Sekunde! In Bezug zu meinen Ausführungen zu Staffel 1 muss ich mich bei der vorliegenden Staffel 2 wiederholen: „Man könnte meinen, man sieht sich einen gut gemachten Hollywoodfilm an. Irgendwie ist diese Hörspielserie so etwas wie ein Film für die Ohren. Man selbst ist immer in dieser spannenden Story mittendrin“.

Die weiße Lilie Staffel 2 – Krieg in Boston - Hörbuch Fazit: Fortsetzung des grandiosen Hörspiels auf gleich hohem Niveau wie Staffel 1. Wahnsinnsspannung und tolle Atmosphäre setzen sich fort. Erneut ist es den Autoren gelungen, einen hochkarätigen „Film für die Ohren“ zu kreieren. Zum Gelingen, tragen großartige Sprecher und ein genial komponierter Sound und Soundeffekts bei. Juergen S. 10 2018-03-26 10 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

Kommentare

Kommentare