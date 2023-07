Dire Straits Legacy: Live-Debüt in Deutschland auf November 2023 verschoben

Das Live-Debüt der Dire Straits Legacy in Deutschland muss leider noch einen Moment auf sich warten lassen. Aus produktionsbedingten Gründen müssen die ursprünglich für September angekündigten Termine in Deutschland in den November 2023 verschoben werden. Neue Termine für München, Stuttgart und Leipzig sind wie folgt bestätigt: 7. November 2023 in Leipzig im Haus Auensee, am 8. November 2023 in Stuttgart im Hegelsaal und am 20. November 2023 in München im Circus Krone. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Der geplante Termin in Köln entfällt gänzlich, da leider kein Termin im neuen Tournee-Zeitraum gefunden werden konnte. Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Original Dire Straits-Mitglied Alan Clark und Dire Straits-Musiker Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings und Jack Sonni bringen die legendäre Musik der Dire Straits zum ersten Mal als Dire Straits Legacy auf die Bühnen Deutschlands. Money For Nothing, Sultans Of Swing, Brothers In Arms – die Dire Straits haben mit ihren Hits mehr als 120 Millionen Alben verkauft und gehören zu den größten Rockbands der Welt. Mehr Dire Straits gibt es nirgends! Ihr Deutschland-Debüt geben die Ikonen in München, Stuttgart und Leipzig.

Denn seit 1995 ist die Band nicht mehr öffentlich gemeinsam aufgetreten, und Gründungsmitglied Mark Knopfler lässt jede Hoffnung auf eine Wiedergeburt im Keim ersticken. Doch die Liebe und Leidenschaft zum ikonischen Sound der Briten brachte die Originalmitglieder mit weiteren herausragenden Musikern zusammen. Gemeinsam riefen sie das Projekt ins Leben: Dire Straits Legacy – kurz DSL – bringt den Fans nun zurück, was sie seit so vielen Jahren vermissen.

Die Besetzungsliste liest sich wie ein Who-is-Who der Rockmusik:

Alan Clark wurde 1980 als erster Keyboarder Mitglied der Dire Straits und war der einzige Musiker, der neben Mark Knopler auf jedem Song spielte, den die Band fortan veröffentlichte. Clark coproduzierte das Album On Every Street und galt unter seinen Kollegen als Musikalischer Direktor der Formation. 2018 wurde er als wichtiges Mitglied der Dire Straits in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Phil Palmer kam 1990 zu den Dire Straits, tourte mit ihnen um die Welt und spielte auf den Alben On Every Street und On The Night Live. Abgesehen davon gilt Palmer als einer der führenden Session-Gitarristen, seine Riffs schmücken mehr als 450 Platten unterschiedlicher Künstler. Er gehörte unter anderem zur Band von Eric Clapton.

Jack Sonni stieß 1985 hinzu, spielte als Gitarrist auf dem immens erfolgreichen Werk Brothers In Arms und war „Der Mann im roten Mantel“ auf der zugehörigen Welttournee.

Danny Cummings gehörte von 1990 zum Live-Ensemble. Als Percussionist ist er auf On Every Street zu hören und spielt auf der Tour zum Album. Auch nach Auflösung der Dire Straits blieb er an Mark Knopflers Seite und begleitete ihn auf seinen Solotouren als Schlagzeuger und Percussionist. Cunnings arbeitete mit weiteren Weltstars wie Tina Turner, George Michael und Bryan Adams.

Mel Collins gehörte seit 1982 zu den Dire Straits. Sein Saxofon ist bereits auf dem Love Over Gold-Album zu hören, es folgten Welttourneen und weitere Aufnahmen mit der Band. Collins arbeitete zudem mit Größen wie den Rolling Stones und ist Originalmitglied von King Crimson.

Zu Dire Straits Legacy gehört außerdem der weltbekannte Bassist und Musikproduzent Trevor Horn, der mit seiner Band Buggles den Hit Video Killed The Radio Star veröffentlichte. Horn produzierte später wahre Hymnen der Achtziger wie Owner Of A Lonely Heart von Yes sowie die Frankie-Goes-to-Hollywood-Hits Relax und The Power Of Love.

Der Grammy-Gewinner Cristiano Micalizzi sorgt bei DSL für den richtigen Schlagzeug-Groove, sein italienischer Landsmann Primiano Dibiase liefert die Keyboards.

Sänger und Gitarrist Marco Caviglia leiht dem DSL-Projekt seine Stimme. Über viele Jahre hinweg perfektionierte er den besonderen Gitarrenstil seines Vorbildes Mark Knopfler und tourte sogar schon mit Knopfler-Sidekick Steve Phillips (The Notting Hillbillies). Sein Traum war es jedoch immer, mit seinen Helden zu spielen, den Originalmitgliedern der Dire Straits. 2007 ging dieser Traum erstmals in Erfüllung, als er in Norditalien mit Alan Clark and John Illsley auftreten durfte.

Alan Clark erinnert sich: „Ich erhielt damals von einem italienischen Typen die Einladung, mit ihm auf einer Skipiste in den Dolomiten Dire-Straits-Songs zu spielen. Meinen Bandkollege John Illsley lud er auch ein. ‚Kann lustig werden’, dachten wir uns. Wurde es dann auch.“ Er lacht: „Heute reise ich mit diesem italienischen Typen, noch mehr Dire-Staits-Mitgliedern und weiteren Musikern um die Welt!” Wer hoffe, bei einer der Shows Mark Knopfler zu Gesicht zu bekommen, werde allerdings enttäuscht, macht Clark deutlich. „Doch Marcos gekonnte, hingebungsvolle und aus dem Herzen kommende Performance wird keine Wünsche offenlassen.“