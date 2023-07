Kill Strings: präsentieren neue Single „Shining Star“

Mit Shining Star veröffentlichen Kill Strings eine weitere Single aus ihrem Debütalbum Limbo. Auf den Live-Shows im vergangenen Jahr, u.a. als Support von New Model Army, Deaf Havana, The Amazons oder bei einer umjubelten Show auf dem Reeperbahn Festival entwickelte sich Shining Star schnell zum Fan-Favourite und emotionalen Höhepunkt des Live-Sets.

„Shining Star ist ein Song über eine missbräuchliche Beziehung, in der die eigenen Bedürfnisse ständig zurückgestellt werden, und darüber, dass man langsam merkt, dass man auf der Empfängerseite dieser toxischen Konstellation steht und seinen Selbstwert entdeckt“, kommentiert Sänger/Gitarrist Julian Lee die neue Single.

Nur wenige Tage nach Veröffentlichung sind Kill Strings wieder auf Konzertbühnen zu erleben, dieses Mal als Support für Cold Years in Berlin, Braunschweig und Köln (vom 26. bis 28. Juli).

26.07.2023 Berlin – Badehaus

27.07.2023 Braunschweig – Eule/XO

28.07.2023 Köln – Blue Shell (Ausverkauft)

Das Debüt Limbo, produziert von Frieder Does (Blackout Problems, Antiheld), das im Herbst vergangenen Jahres, nach zwei vorangegangenen EPs, erschienen ist, zeigt die Band ganz in ihrem Element – zwischen Alternative Rock und epischem Pop, mal cineastisch weit, dann wieder von intensiver Reduktion. Die Bandbreite ist immens, dennoch ist der Sound von Kill Strings, ihre stilistische DNA, immer präsent.

Kill Strings haben Fahrt aufgenommen – ‚Volle Kraft voraus’ heißt es jetzt!

The Sky is the Limit. Sie haben ihr Ziel erreicht? Dann her mit dem Nächsten …

