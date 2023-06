Distant: veröffentlichen Visualizer zu Remix von „(In)Human Scum“

Distant haben sich zu einer unaufhaltsamen Kraft entwickelt. Nachdem sie mit Bodysnatcher, Angelmaker und Paleface durch die USA getourt sind, hat die Band gerade ihre erste Headliner-Tour durch Europa mit Extortionist, Dagger Threat und Abbie Falls abgeschlossen. Jetzt veröffentlichen sie (In)Human Scum, einen atemberaubenden Remix ihres Tracks Human Scum von Inhuman, einem Produzenten für elektronische Musik.

Holt euch den Remix auf allen digitalen Plattformen und klickt hier für den Visualizer:

Distant kommentieren: „Wir haben uns mit Inhuman zusammengetan, um euch unseren allerersten Remix von Human Scum zu präsentieren – Wir präsentieren euch (In)Human Scum!

Da dies der allererste Remix außerhalb unseres üblichen Spielfeldes ist, haben wir uns entschieden, mit Inhuman zusammenzuarbeiten, um seine Form der Bösartigkeit in unsere Musik einzubringen, um etwas Neues zu schaffen, das aber immer noch innerhalb der Heaviness unserer Musik liegt, und die Grenzen zu erweitern.“

Inhuman fügt weiter hinzu: „Ich bin begeistert, meinen Remix von Human Scum von der renommierten Deathcore-Band Distant zu präsentieren. Diese Veröffentlichung verschmilzt die rohe Intensität des Metals mit der ansteckenden Energie analoger und digitaler elektronischer Musikproduktion und schafft so eine fesselnde Fusion, die Grenzen verschiebt und sich über die Schwere des klassischen Deathcore hinwegsetzt. Bereite dich auf eine elektrisierende Fahrt vor, während ich Human Scum in einer neuen Klanglandschaft neu erfinde. Mit diesem Remix laden wir euch ein, die kraftvolle Konvergenz zweier unterschiedlicher musikalischer Welten zu erleben, in denen die treibende Kraft des Metal mit den pulsierenden Rhythmen und Mustern elektronischer Klanglandschaften kollidiert. Begleitet uns auf dieser aufregenden musikalischen Reise, auf der wir die Essenz von Human Scum mit einer belebenden Wendung neu definieren. Macht euch bereit, in ein adrenalingeladenes Audio-Abenteuer einzutauchen.“

Distant kündigten kürzlich ihre Rückkehr in die USA und Kanada im Herbst an: „Wir kommen zurück in die USA und zum ersten Mal auch nach Kanada auf eine Co-Headline-Tour mit unseren Brüdern von Left To Suffer!

Die Tour wird unterstützt von den australischen Maniacs von Justice For The Damned und den dänischen Bluthunden von Cabal!“

Distant haben sich zu einem der bekanntesten Gesichter des europäischen Deathcore entwickelt. Sie verschmelzen brutalen Death Metal, Slam, Noise und Beatdown mit einem hyper-dissonanten Orchester des drohenden Untergangs und haben seit ihren Anfängen als Metalcore-besessene Freunde in Rotterdam und Bratislava eine lange Reise hinter sich. Heritage, das Century Media-Debüt des Quintetts und die dritte Folge von knochenzerschmetternder, betonharter Heaviness, nimmt ihr Markenzeichen „Downtempo/Deathcore“ und treibt es in den roten Bereich.

Produziert von Nouri Yetgin, dem Gitarristen der Band, und Howard Fang, dem Gitarristen von Within Destruction, sowie Co-Produzent Simone Pietroforte, ist Heritage der Moment, in dem Distant erwachsen werden und mit sich selbst abrechnen.

Schaut gerne ins Time For Metal-Review zu Heritage von unserem Redakteur Christian „Lommer“ W. rein:

