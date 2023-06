Mass Worship: veröffentlichen ihren neuen Song „New Dark Age“

Nach ihrer erfolgreichen dreiwöchigen Europatournee mit Lik veröffentlichen die Schweden Mass Worship einen neuen Song mit dem Titel New Dark Age. Das neueste Werk der Band ist eine eindringliche, sechsminütige Reise durch eine höllische Musiklandschaft, die die Reaktion der Menschheit auf den rasanten technologischen Fortschritt erforscht.

Das Video (Regie: Jani Stefanovic, Dream Decipher Productions) ist unter folgendem Link zu sehen:

Die Band erklärt: „Inspiriert von H.P. Lovecrafts Zitat über die Unfähigkeit des menschlichen Verstandes, all seine Inhalte zu korrelieren, beschäftigt sich New Dark Age mit der Idee, wie die jüngsten technologischen Fortschritte dazu führen können, dass dissoziiertes Wissen zusammengefügt wird und erschreckende Aspekte der Realität enthüllt werden. Der Song wirft die Frage auf, ob sich die Menschheit diesen neuen Herausforderungen stellen oder sich in die Ruhe und Sicherheit eines neuen dunklen Zeitalters zurückziehen wird. Wir setzen unsere Reise fort, um den aktuellen Zustand der Menschheit und die zugrunde liegenden unterdrückten Emotionen durch unsere Musik auszudrücken, und New Dark Age ist da keine Ausnahme.“

New Dark Age ist der erste Song, bei dem der neu rekrutierte Gitarrist Simon Söderberg mit elektronischen Elementen arbeitet und dem Sound von Mass Worship eine neue Dimension verleiht. Fans der Band können sich auf ein kraftvolles und mitreißendes Erlebnis gefasst machen, denn der treibende Rhythmus des Songs und der eindringliche Gesang verbinden sich zu einem wahrhaft intensiven musikalischen Erlebnis. Produziert, aufgenommen, gemischt und gemastert wurde der Song von Schlagzeuger Fred Forsberg in seinen Fvck Life Studios.

Mass Worship – Line-Up:

Fred Forsberg – Schlagzeug

Dadde Stark – Bass

Claes Nordin – Gesang

Gustav Eriksson – Gitarre

