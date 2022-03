Division:Dark: enthüllen ersten Propheten-Namen und Kopf der Band, ex-Burning Witches Sängerin Seraina Telli

Die Dark und Industrial Metal Propheten von Division:Dark haben erstmals namentlich ein Mitglied und zugleich den Kopf der Band vorgestellt, und gaben dabei Niemanden geringeres als die ehemalige Burning Witches Frontfrau Seraina Telli bekannt!

Nachdem der anonyme Fünfer – bislang nur bekannt als die Propheten Ezekiel, Abel, Judas, Aaron and Natanel – am 11. Februar ihr Debütalbum Prophecy über Drakkar Entertainment veröffentlichten, wendet sich heute Seraina Telli persönlich an die Öffentlichkeit:

Auf ihrem Album laden Division:Dark auf eine bombastische Fahrt durch eine düstere Industrial Metal Landschaft, angereichert mit epischen Melodien und treibenden Sounds. Sowohl aus musikalischer als auch textlicher Sicht stellt die Platte die erste Etappe von Division:Dark‘s Prophezeiung dar, der Tag des Jüngsten Gerichts steht uns schon bald bevor. Die Liste der geladenen Gäste auf dieser apokalyptischen Reise und jedem einzelnen Album Track liest sich beeindruckend, insbesondere für eine Debütplatte, und so geben sich auf Prophecy namenhafte Musiker wie Vicky Psarakis (The Agonist), Anneke van Giersbergen, Lex (Megaherz), Blutengel’s Chris Pohl, Anna Murphy von Eluveitie und viele mehr die Ehre!

Prophecy wurde in der Creative Lounge auf Mallorca produziert, und ist ab sofort als CD Digipack sowie Boxset über Drakkar Entertainment erhältlich. Dark Metal Fans sollten HIER unbedingt zugreifen!

Tracklist:

01. Eve (feat. Isra Ramos)

02. Stärker Als Gott (feat. Anna Lux & Eric Fish)

03. Twisted Game (feat. Vicky Psarakis)

04. Bevor Wir Wieder Asche Sind (feat. Lex)

05. (They’re All) Hypocrites (feat. Chris Pohl)

06. Division:Dark (feat. Seeb)

07. Der Letzte Tanz (Dino Serci & Otto Dix)

08. Still Meinen Durst (feat. Frank Herzig / Schattenmann)

09. The Art In Artificial (feat. Scarlet Dorn)

10. Destination (feat. Steffi Stuber)

11. Promise (feat. Saeko & Seraina Telli)

12. Bound Together (feat. Anna Murphy)

13. Wrong (feat. Anneke van Giersbergen)

Division:Dark Live

+ Schattenmann:

01.04.2023 DE – MC Complex, Mannheim

08.04.2023 DE – Markthalle, Hamburg

09.04.2023 DE – Leipzig, Hellraiser

14.04.2023 DE – München, Backstage

15.04.2023 DE – Club Volta, Köln

21.04.2023 DE – Maschinenhaus, Berlin

22.04.2023 DE – Musikzentrum, Hannover

29.04.2023 DE – Das Rind, Rüsselsheim

30.04.2023 DE – Der Cult, Nürnberg

05.05.2023 DE – Kulttempel, Oberhausen

06.05.2023 DE – Tivoli, Bremen

