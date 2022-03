Hate: kündigen Europatour mit I Am Morbid und Belphegor an

Die allmächtigen I Am Morbid werden die Morbidfest Tour 2022 headlinen und diese widmet sich dem 30. Geburtstag des Meilensteins Blessed Are The Sick! Ursprünglich für 2021 angekündigt, musste die Morbidfest Tour aufgrund der Pandemie geschoben werden, findet jetzt aber 2022 mit noch größerer Vorfreude statt!

Gegründet von David Vincent, dem legendären und langjährigen Frontmann der Genredefinierenden Morbid Angel, performen I Am Morbid die Vincent-Klassiker des Morbid Angel Katalogs: Altars Of Madness, Blessed Are The Sick, Covenant und Domination!

Morbidfest Tour 2022 wird abgerundet von zwei ganz besonderen Gästen, nämlich Belphegor und Hate!

I Am Morbid

Belphegor

Hate

March 24th: Berlin, DE @ ORWO Haus

March 25th: Roskilde, DK @ Gimle

March 26th: Aalborg, DK @ Streetfood

March 27th: Bochum, DE @ Matrix

March 29th: Prague, CZ @ Futurum

March 30th: Poznan, PL @ Klub U Bazyla

March 31st: Gdansk, PL @ B90

April 1st: Katowice, PL @ P23

April 2nd: Ostrava, CZ @ Barrack Club

April 3rd: Bratislava, SK @ MCC Majestic

April 4th: Brussels, DE @ Botanique

April 6th: Metropool, NL @ Hengelo

April 7th: London, UK @ Underworld

April 8th: Cardiff, UK @ Fuel

April 9th: Manchester, UK @ Rebellion

April 10th: Rotterdam, NL @ Baroeg

April 12th: Nantes, FR @ Le Warehouse

April 13th: Paris, FR @ L’Empreinte

April 14th: Metz, FR @ Le Geulard

April 15th: Aaburg, CH @ Musigburg

April 16th: Munich, DE @ Dark Easter Metal Meeting

April 17: Leipzig, DE @ Hellraiser

April 18th: Kassel, DE @ Goldgrube

April 19th: Weiheim, DE @ Cafe Central

April 20th: Milan, IT @ Slaughterclub

April 21st: Rome, IT @ Orion

April 22nd: Venice, IT @ Revolver

Hate haben ihr neues Album Rugia letzten Oktober via Metal Blade Records veröffentlicht. Schaut euch die großartigen Videos zum Album an, streamt und kauft es hier: metalblade.com/hate

Niemand kombiniert Death und Black Metal so wie Polens Hate. Mit unnachgiebiger Bösartigkeit und einem Sinn für Atmosphäre, der der Band eigen ist, verschieben sie auf Rugia, ihrem zwölften Album, die Grenzen ihres Handwerks noch weiter. „Es war mir klar, dass es auf unserer vorherigen Platte Auric Gates Of Veles (2019) aufbauen und sich weiterentwickeln sollte, sowohl musikalisch als auch textlich. Allerdings ist jede Hate-Platte eine eigene Reise, die nie zweimal an denselben Ort führt. Man weiß nie genau, wohin sie einen führen wird“, erklärt Sänger/Gitarrist ATF Sinner, der die Band seit 1991 anführt. Das frische Blut hat der Band ebenfalls geholfen, Rugia so einzigartig klingen zu lassen. Pavulon (Schlagzeug), der seit 2014 in der Band war, musste aufgrund gesundheitlicher Probleme aussteigen und wurde durch Nar-Sil (Neolith, Virgin Snatch, Embrional) ersetzt. „Dieses Mal mit einem neuen Schlagzeuger zu arbeiten, war eine faszinierende Erfahrung für mich. Nar-Sils Technik und Präsenz sind ganz anders als die von Pavulon und das kommt definitiv rüber. Ich glaube, wir haben es geschafft, ein erfrischendes neues Kapitel in unserer Diskografie zu erschaffen, indem wir neun wirklich unheimliche Angriffe purer Wut komponiert haben.“

Die Band entschied sich dafür, das Album erneut im Hertz Recording Studio in Polen aufzunehmen. Aufgenommen, gemischt und gemastert wurde es von den Wieslaski Brüdern (Behemoth, Decapitated). Alles wurde in etwa zwei bis drei Wochen aufgenommen, wobei der langjährige Mitarbeiter Michal Staczkun die Ambient-Elemente des Bandsounds beisteuerte. Die einzige Schwierigkeit entstand in der Mixing-Phase, in der der endgültige Charakter der Platte zum Vorschein kommt. „Hier stießen wir auf viele Probleme, auch auf widersprüchliche Visionen. Die Produzenten hatten ihre eigene Idee für den Gesamtsound, die sich von dem unterschied, was mir vorschwebte, also versuchten wir, einen guten Kompromiss zu finden, und das dauerte ein paar Monate.“ Wenn man bedenkt, wie stark die Persönlichkeit der Platte durchscheint, kann man mit Sicherheit sagen, dass der gefundene Kompromiss definitiv in ihrem besten Interesse war und als die vielleicht bestklingende Platte in der langen Karriere der Band steht. Hate feiern außerdem dreißig Jahre Aktivität mit Rugia, wobei Sinner beteuert, dass er so engagiert wie immer ist. „Nun, das Feuer brennt immer noch! Ich bin stolz darauf, dass ich eine Band mit einer so starken Energie aufgebaut habe, die trotz zahlreicher Besetzungswechsel und Hindernisse, die sich uns in den Weg stellten, eine lange Zeit überdauert hat. Wir sind immer noch hier und wir schaffen mit immer größerem Bewusstsein und Hingabe. Die Energie spricht durch uns. Ehrlich gesagt betrachte ich die Band als etwas viel Größeres und Tiefgründigeres als die einzelnen Leute, die zu einem bestimmten Zeitpunkt an ihr beteiligt sind. Ich glaube, wir schaffen einen Kanal für Energien, die uns übersteigen.“

Hate Line-Up:

ATF Sinner – Vocals, Guitars

Domin – Guitars

Nar-Sil – Drums

Tiermes – Bass

