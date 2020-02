Dool: Rares Tape zu gewinnen

Sulphur & Starlight, die erste Single des zweiten Albums Summerland (Veröffentlichung am 10.04.2020), wurde vor einigen Tagen veröffentlicht. Jetzt verlost die Band eine Cassette mit diesem Song in einer streng limitierten Version. Diese Cassette gibt es nicht zu kaufen, man kann sie nur gewinnen, indem man an diesem Gewinnspiel teilnimmt:

https://gleam.io/70L2h/dool-sulphur-starlight-exclusive-cassette-giveaway-wolf-moon-music-video-sneak-preview?fbclid=IwAR1GXT7zSCoiWMScSnlcZBXqbKtyRNL2u5PWTlyS6nDEtp3ezdqQUaGtdps

Als die Dark-Rocker Dool 2015 unter einem Namen, der sich von dem niederländischen Wort für „Umherwandern“ ableitet, in Rotterdam zusammenfanden, brachen sie zu einer fortdauernden spirituellen und musikalischen Reise auf, in deren Zug sie es mit nur einem starken Album schon weit gebracht haben. Beim Hören des Nachfolgers Summerland hat man allerdings das Gefühl, das Debüt (#13 unter den „100 Besten Alben des neuen Jahrtausends“ im Rock Hard) sei nur ein Vorspiel gewesen.

„‚Here Now, There Then‘ war ein großes Experiment, weil wir überhaupt nicht einschätzen konnten, wie die Band klingen würde“, gesteht Sängerin, Gitarristin und Energiebündel Ryanne van Dorst. „Ich zeigte den anderen Mitgliedern meine groben Songentwürfe, woraufhin wir einfach zu jammen anfingen und abwarteten, was passierte. Das wurde dann auch aufgenommen, doch unsere eigene Linie fanden wir erst im Laufe der Gigs, die wir in den letzten paar Jahren abgerissen haben. Das Material wuchs sich auf der Bühne weiter aus, und auf der EP „Love Like Blood“ bemerkte man schon, dass wir selbstbewusster geworden waren.“

Summerland bringt die Bedeutung des Namens des Quintetts auf den Punkt. Auf seine ausladende und in jeder Hinsicht facettenreichere Art steht es für dauerhafte Weiterentwicklung, die sich mit seelischem Aufwärtsstreben deckt. Dabei entstand eine bezaubernde Mischung aus Dark, Psychedelic und Post Rock, Anleihen bei der Musik des Mittleren Ostens und Metal. Jedes Stück verfügt über eine eigene Identität und bewegt sich innerhalb eines thematischen Rahmens, für den der sich hochschraubende Titelsong beispielhaft steht: Es geht um die Suche nach einem Platz für sich selbst auf dieser Welt und einem irgendwie vollkommenen Geisteszustand, ekstatisches Lustempfinden und Wiedergeburt, wobei sich Ryanne auch von Richard Mathesons Roman Das Ende ist nur der Anfang inspiriert wurde, einer zeitgenössischen Variation auf Dantes Höllenkreise.

„Der Begriff ‚Sommerland‘ stammt aus dem Heidentum und bezieht sich auf den Himmel, Nirwana oder wie auch immer man es sonst nennen mag“, so die Texterin. „Weil ich beim Schreiben normalerweise Erfahrungen und das verarbeite, was mich nachts wach hält, fragte ich mich, was mich im Diesseits glücklich macht und wie ein ideales Jenseits aussehen sollte. Dieser Gedanke zieht sich durch alle Texte, wobei Sex, Zauberei, psychedelische Drogen und viele andere Mittel dazu dienen können, das ‚Sommerland‘ im Hier und Jetzt heraufzubeschwören.“

Produktion:

Die Gruppe nahm Summerland in den DAFT Studios im belgischen Malmédy und bei Martin Ehrencrona (Tribulation, In Solitude) im Studio Cobra in Stockholm in Schweden auf. Mix und Mastering übernahm Cult Of Lunas Schlagzeuger Magnus Lindberg in den Stockholmer Redmount Studios. Als Gäste luden Dool Per Wiberg (Opeth, Spiritual Beggars, Candlemass) für mehrere Hammondorgel-Passagen ein, außerdem Farida Lemouchi (The Devil’s Blood) als Hintergrundsängerin und Okoi Jones (Bölzer), der einen Sprechpart in The Well’s Run Dry übernahm.

Der Vorverkauf für Summerland hat begonnen, und hier können folgende Formate bestellt werden:

Digipak-CD, 2CD-Artbook (Hardcover mit goldener Heißfolienprägung, 30x30cm, mit erweitertem Artwork und zwei Bonussongs; 1.000 Einheiten erhältlich), Gatefold-2LP (180g, schwarzes und lim. transparent-schwarzes Marble-Vinyl) und Complete-Box (mit 2CD-Artbook, Gatefold-2LP mit exklusivem violet-schwarzem Marble-Vinyl, Bonus-12″, Spieluhr und zwei Postern; 1.000 Einheiten erhältlich).

Tracklisting:

1. Sulphur & Starlight

2. Wolf Moon

3. God Particle

4. Summerland

5. A Glass Forest

6. The Well’s Run Dry

7. Ode To The Future

8. Be Your Sins

9. Dust & Shadow

Nun da Dool Europa im Sturm erobert haben, schreiten sie mit Siebenmeilenstiefeln auf ihren Weg zur Weltherrschaft weiter, indem sie das tun, was sie am besten können – Konzertsäle buchstäblich mit ihrer energetischen Performance in Schutt und Asche legen, wobei alles, wie Ryanne verspricht, „auf allen Ebenen ein bisschen größer aufgezogen wird …“

Dool EU Tour Spring 2020:

(D, AT, CH + Festivals)

17.04. Roadburn Festival – Tilburg

23.04. Dortmund – JunkYard

24.04. Mannhiem – MS Connexion Complex

25.04. Zürich – tba, CH

03.05. Stuttgart – Club Zentral

05.05. München – Backstage

06.05. Wien – Viper Room

08.05. Leipzig – Hellraiser

09.05. Berlin – Nuke Club

10.05. Hamburg – Markthalle

19.06. Graspop Metal Meeting – Dessel (BE)

09.07. In Flammen Fest – Torgau

Alle weiteren Termine findet ihr hier

Gründungsjahr: 2015

Heimatland: Niederlande

Besetzung:

Ryanne van Dorst – Gesang, Gitarre

Micha Haring – Schlagzeug

JB van der Wal – Bass

Nick Polak – Gitarre

Omar Iskandr – Gitarre

Diskografie:

Oweynagat (Single, 2016)

Here Now, There Then (Album, 2017)

Love Like Blood (EP, 2019)

Summerland (Album, 2020)

Mehr von Dool gibt es hier https://de.prophecy.de/kuenstler/dool/