Destruction: veröffentlichen neue Tourtermine mit Suicidal Angels und Crisix

Eine unheilvolle Thrash Metal Maschine macht sich bereit, um über Europa hinwegzurollen: In wenigen Wochen beginnt die Thrash Alliance Tournee mit Destruction, Legion Of The Damned, Suicidal Angels und Final Breath in Dornbirn, Österreich.

Heute veröffentlichen die deutschen Thrash Heroen weitere Tour Dates, welche Destruction zusammen mit Suicidal Angels und Crisix bestreiten werden.

Sänger und Bassist Schmier über die Tournee: „Hier kommen die sehnsüchtig erwarteten Tourdaten des zweiten Teils unserer ‚Thrash Alliance‘ Europatournee. Mit den Nummer Eins Thrashern aus Griechenland, SUICIDAL ANGELS, und Barcelonas wildem Haufen CRISIX bringen wir zwei Rohdiamanten, die das Herz eines jeden Moshers im Sturm eroberen werden! Wir sehen uns im Pit!“

Thrash Alliance Tour 2020

w/ Legion Of The Damned, Suicidal Angels, Final Breath

Presented by Metal Hammer, metal.de, Legacy, time-for-metal.de, Nuclear Blast, Napalm Records, NoiseArt, Metalville

13.02. A Dornbirn – Conrad Sohm

14.02. D Leipzig – Felsenkeller

15.02. D Bochum – Matrix

16.02. D Trier – Mergener Hof

17.02. D Cologne – Essigfabrik

18.02. NL Tilburg – 013

19.02. NL Enschede – Metropool

20.02. B Roeselare – TRAX

21.02. D Hamburg – Kultur Palast

22.02. D Geiselwind – Eventzentrum

23.02. D Mannheim – MS Connexion Complex

25.02. D Hanover – MusikZentrum

26.02. CZ Uherské Hradiště – Klub Mír

27.02. CZ Pilsen – Šeříkovka

28.02. D Munich – Backstage

29.02. CH Aarau – KIFF

01.03. I Milan – Legend Club

Festival:

27.03. SWE Gothenburg – The Abyss Festival (Infernal Overkill Setlist)

Thrash Alliance Tour 2020

w/Suicidal Angels, Crisix

22.04. UK London – 229

23.04. UK Manchester – Academy 3

24.04. IRE Dublin – Voodoo Lounge

25.04. IRE Belfast – Limelight 2

26.04. SCO Glasgow – Slay

28.04. FRA Paris – Petit Bain

29.04. FRA Lyon – Ninkasi Kao

30.04. ESP Barcelona – Salamandra

01.05. ESP Madrid – Mon

02.05. ESP Bilbao – Santana 27

03.05. ESP Colmar – Le Grillen

04.05. GER Berlin – Bi Nuu

06.05. GER Wiesbaden – Schlachthof

07.05. POL Poznan – U Bazyla

08.05. GER TBA – TBA

Festivals:

12.06. D Hauptmannsgrün – Chronical Moshers Open Air *SOLD OUT*

13.06. D Büßfeld – M.I.S.E. Open Air

17. – 20.06. DK Copenhagen – Copenhell

02.07. RUS Pereslav’zalesskiyl Big Gun Festival

01. – 04.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

06. – 11.07. H Dunaújváros – Rockmaraton

24.07. D Weil am Rhein – Baden In Blut

07.08. NL Leeuwarden – Into the Grave

08./09.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

14./15.08. E Fuengirola – Metal Paradise

14.11 MEX Mexico Metal Fest

Bestellt Born To Perish hier: http://nblast.de/DestructionBTP

Mehr zu Born To Perish:

Born To Perish Official Visualizer:

Born To Perish Official Drum Playthrough: https://www.youtube.com/watch?v=IUFbAh7i6iI

Betrayal Official Video: https://www.youtube.com/watch?v=jc5uyQYLaVc

Betrayal Official Guitar Playthrough: https://www.youtube.com/watch?v=QIaTIYG2r-M

Inspired By Death Official Visualizer Video: https://www.youtube.com/watch?v=0NqDGLyxoS0

Rotten Official Bass Playthrough: https://www.youtube.com/watch?v=EisTSObkdkA

Weitere Informationen:

www.destruction.de

www.facebook.com/destruction

www.instagram.com/official_destruction

www.nuclearblast.de/destruction