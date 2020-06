Doro: rockt die Autokinos

Metal Queen Doro Pesch rockt in diesem Monat erstmalig zwei Autokinos.

Hier die exklusiven Termine:

Samstag, 13. Juni 2020 – Worms – CARantena Arena – 21:00 CEST

Sonntag, 28. Juni 2020 – Bottrop – Autokino am Moviepark – 20:00 CEST

Doro erklärt: „Unseren bislang letzten Gig hatten wir am 7. März als Special Guest beim Saxon Jubiläum in Düsseldorf. Eine so lange Live-Pause gab es für mich noch nie in meiner gesamten Karriere. Ich vermisse die Bühne, ich vermisse meine Band – und am allermeisten vermisse ich meine Fans. Deshalb freue ich mich total auf das Wiedersehen bei meinen beiden Autokino-Konzerten in Worms und Bottrop. Das ist neu und speziell für Band und Fans, aber eins steht fest: wir werden rocken und jede Menge Spaß zusammen haben.“