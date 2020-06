Let Us Prey: präsentieren neues Lyricvideo für Song mit dem verstorbenen All-That-Remains-Gitarristen Oli Herbert

Virtues Of The Vicious ist das erste Album der düster-melodischen Power-Thrasher aus Boston.

Die Schreibe kommt mit diversen Gastbeiträgen von famosen Shreddern wie Jon Donais (Anthrax, Shadows Fall), Metal Mike Chlasciak (Halford, Testament), Jimi Bell (Autograph, House Of Lords) und dem verstorbenen Oli “The Wizard” Herbert (All That Remains).

Oli ist auf dem Song The Saint Of Killers zu hören, der jetzt auf allen Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Music, Bandcamp etc. verfügbar ist.

Ein Lyricvideo, das auf den Preacher-Comics von DC und Filmen wie Terminator und Blade Runner basiert, gibt´s ebenfalls.

Hier spielt Let Us Prey-Gitarrist Jesse Near, ein ehemaliger Gitarrenschüler von Oli, das Solo.

Sänger Marc Lopes (auch bekannt von Ross The Boss) sagt dazu:

„Der Song bedeutet mir wegen Olis Beitrag sehr viel. Es war großartig, mit ihm zu arbeiten. Wir waren immer wie Brüder. Sein Tod macht den Song zu einem Tribut an ihn. Wir hatten eine gemeinsame Liebe für Comics, Filme und Metal. Dadurch wurden wir Freunde. Wir wollten immer mal zusammenarbeiten, und dieses Solo war die perfekte Gelegenheit.“

Virtues Of The Vicious wurde von Nick Bellmore (Hatebreed, Toxic Holocaust, Five Finger Death Punch) und Pete Rutcho (Revocation, Havok, Bury Your Dead) aufgenommen. Letzterer übernahm auch Mix und Mastering.

Virtues Of The Vicious Tracklist:

1. Above The Vaulted Sky

2. Virtues Of The Vicious (feat. Metal Mike Chlasciak)

3. In Suffering

4. Halo Crown (Feat. Jon Donais)

5. Murder Thy Maker

6. The Saint Of Killers (feat. Oli Herbert)

7. Ghost Echoes (feat. Jimi Bell)

8. The Cruel Creation Of Me

9. Prey

10. And Hell Followed With Me

Let Us Prey haben bislang Auftritte mit u.a. Soilwork, Suffocation, Soulfly, Life Of Agony, Metal Church, Battle Beast, Doro und Scar Symmetry absolviert. Und sowie es wieder möglich ist, wird´s umgehend an der Live-Front weitergehen!

