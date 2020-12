Doro, Scorpions & Accept: Corona Charity Session mit Starfotograf Guido Karp aus L.A.

Guido Karp hat in seiner langjährigen Karriere schon über 1000 Bandfotos für Albumcover geschossen. Von AC/DC über Phil Collins bis hin zu Rammstein standen alle großen Rocker schon (mindestens) einmal vor Karps Kamera.

Nun macht der Starfotograf aus Los Angeles erneut auf sich aufmerksam – besser gesagt: auf (s)eine tolle Charity-Aktion! Unter dem Motto Künstler helfen fotografierte Karp in den vergangenen Wochen u.a. Stars wie Doro Pesch, Rudolf Schenker (Scorpions) und Wolf Hoffmann (Accept).

Die signierten Portraits stehen ab sofort in limitierter Auflage (je 99 Stk.) zum Verkauf. Der Erlös fließt zu 100 Prozent zurück an den jeweiligen Künstler, der damit – durch das Corona-Berufsverbot – in finanzielle Not geratene Musiker, Techniker, Roadies etc. aus seinem Umfeld unterstützt.

Die exklusiven Fotos und alle weiteren wichtigen Infos gibt´s hier: kuenstlerhelfen.com

P.S.: „Normal“-Bürgerinnen, die sich auch einmal für einen Tag fühlen möchten wie ein Star, und das Foto ihres Lebens mit nach Hause nehmen möchten, können beim Karp-Event Princess For One Day mitmachen… P41D steigt ab Januar 2021 in über 60 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Infos und Tickets hier: www.princess4oneday.com