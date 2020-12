Sepultura: heißen Gastao Morreira und Ricardo Batalha willkommen

An diesem Samstag, dem 5. Dezember, erscheint eine neue Folge von Sepulturas SepulQuarta Reihe! Das brasilianische Metalschwergewicht heißt die Musikjournalisten Gastao Moreira und Ricardo Batalha in ihrer Runde für ein Live Q&A willkommen. Für die Quarantäne Jam Session wird Matt Heafy von Trivium mit der Band Slave New World von Sepulturas Album Chaos A.D. (1993) spielen.

Andreas Kisser sagt: „In der dieswöchigen Ausgabe des SepulQuartas werden wir mit zwei der besten Musikjournalisten in Brasilien sprechen, unseren Freunden Gastao Moreira und Ricardo Batalha, wahre Meister des musikalischen Wissen. Ebenso werden wir Slave New World mit dem wundervollen Matt Heafy von Trivium spielen. Das solltet ihr nicht verpassen! Wir sehen uns am Samstag!“

Schaltet am Samstag ein zu SepulQuarta, das wie immer um 21h CEST beginnt: https://www.sepultura.com.br/sepulquarta

