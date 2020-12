Phase Reverse: veröffentlichen das grandiose 4K-Video zur neuen Single ‚Genocide‘

„Phase Reverse: The Return“ könnte der Titel ihres lang erwarteten neuen Albums sein, aber Phase Reverse entschieden sich für Phase IV Genocide, weil es unsere Welt im Hier und Jetzt am besten beschreibt.

Es war vier ganze Jahre ruhig um die Band, dafür hat sie jetzt umso mehr zu sagen.

Phase IV Genocide ist wenig überraschend ein zutiefst emotionales Album geworden.

Es ist eine intensive Reise durch die schwierigen Zeiten, in denen wir alle leben, verkleidet in den einzigartigen Southern-Metal-Rock der Band.

Massiv, druckvoll, melodisch, schwermütig, ehrlich und mit tonnenschwerem Herzblut!

Jetzt gibt´s das Video zum Song Genocide, über das Regisseur Haris Kountouris sagt: „Ich wollte schon immer ein post-apokalyptisches Video drehen. Mit dem Phase Reverse Song Genocide hatte ich jetzt die Gelegenheit dazu. Auf Basis der Lyrics und der gegenwärtigen Lage unseres Planeten versuchte ich ein gar nicht mal weit hergeholtes Bild unserer Zeit zu kreieren. Die Welt ist gegenwärtig wie ein kochender Kessel, der jederzeit explodieren kann, mit fatalen Folgen. Ich wollte ebenfalls zeigen, wie weit wir uns voneinander entfernt haben, wie wir in diesen harten Zeiten regelrecht ersticken.“

Die Band ergänzt: „Die bluesige Akustikgitarre repräsentiert unsere Einsamkeit. Wenn die anderen Instrumente einsetzen, bauen sich Harmonien um die Gitarre auf, die für die Offenbarung großer Wahrheiten stehen. Fast jeden Moment erleben wir einen Genozid. Die wenigsten Lebenwesen sterben heutzutage aus natürlichen Gründen. Ratet mal, welche die Todesursachen für alle lebenden Organismen sind…“

Video art by Haris Kountouris – HK VIsual Creations: https://www.facebook.com/hkvisualcreations

Music & Lyrics: John Chief Stergiou

Recorded at Orfeas Music Studios (Athens) by Tas Ioannidis

Mixed & Mastered at Cornerstone Studios (Berlin) by John Chief Stergiou

Produced by Phase Reverse

Special thanks to: Akis Kosmidis, Lampros Kokkinos and Dimitris Kazantzis.

Phase IV Genocide Tracklist:

1. The Return

2. Destruction On Demand

3. Genocide

4. Copy 10-4

5. Know Thy Shit

6. Die And Let Live

7. Delete

8. Eat What You’re Served

9. Sound Of My Stone

10. Martyr Of The Phase

Phase Reverse sind:

Alex Alexiou – Drums

Takis Mark – Vocals

Tas Ioannidis – Bass, Vocals

Kostas Kotsikas – Guitar

John Chief Stergiou – Guitar

www.facebook.com/phasereverseband