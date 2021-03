Eclipsus – Yürei

Die Tracks auf dem circa 40-minütigen Album wandeln auf den Pfaden des Aokighara Waldes. Das große Waldgebiet, das auch unter dem Namen Suicide Forest bekannt ist, dient als tragische Kulisse und Konzept. Der Wald am Fuße des Fuji ist bekannt für die große Zahl an Selbstmorden, die hier jährlich stattfinden. Kein Wunder, denn hier stehen die Bäume dicht an dicht, sodass nur wenig Licht in den Wald fällt.

Das erste Werk Desperate beginnt ruhig und melancholisch. Im weiteren Verlauf wächst diese anfängliche Melancholie schlagartig zu einer handfesten Depression und tiefer Verzweiflung heran. Ein gelungener Einstieg in das Konzept des Albums. Markerschütternde Screams von Coughin Wraught drücken die Emotionen entsprechend aus.

Track Nummer zwei, Mourning, beschriebt Trauer und das Wissen, dem Ende nah zu sein. Musikalisch weiß Eclipsus hier die entsprechende Atmosphäre heraufzubeschwören. Dem Zuhörer wird durchaus ein wenig schwer ums Herz.

Mit Surrender, dem nächsten Titel, scheint ein kleiner Lichtblick am Waldesrand aufzublitzen. Nicht mehr ganz so schwer wiegt die Melodie, dennoch kann man sie noch lange nicht als fröhlich bewerten. Mit gewaltiger Emotionalität wird aber bald klar, dass sich der lebensmüde Waldbesucher an dieser Stelle mit seinem Schicksal abgefunden hat.

Weightless ist dann auch schon der vorletzte Titel auf Yürei. Der Infotext, den Eclipsus zum Titel beigesteuert haben, fasst es mit „inmitten der Bäume hängend“ zusammen. Nun ist auch klar, auf welchem Weg der suizidgefährdete Albumprotagonist sich das Leben genommen hat. Der Song an sich klingt zum Ende fast schon nach Befreiung und ein wenig positiv gestimmt.

Im letzten Track Unending begeben wir uns wieder zurück in tiefe Finsternis. Schwere Klänge und Melodien verdicken den Kloß im Hals. Diese Atmosphäre blendet langsam aus und die letzten Minuten auf Yürei enden mit einer einfacheren Komposition aus Drums und Gitarren, die von Windgeräuschen begleitet werden.