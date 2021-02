Economist: veröffentlichen „Iceflowered – The Complete Work“

Sudden Darkness war eine vom Pech verfolgte Speed- und Thrash Metal Band aus dem Rhein-Neckar-Gebiet. Der Status „Local Heroes“ blieb an ihnen haften, da die 1988 eingespielte LP Fear Of Reality für die Firma GAMA Records einfach nicht erschien. Die Gruppe zerfiel und Bassist Guido Holzmann und Drummer Neudi führten sie mit einem neuen Sänger und Gitarristen fort. Anstatt den Karrierefrust in noch härtere Musik ausarten zu lassen, zeigte sich bei der neuen Besetzung, nun mit einem „richtigen Sänger“, eine ungebändigte Kreativität, die nicht nur in einen neuen Bandnamen mündete, sondern auch in einen eigenen Stil, der so ziemlich jeden (damaligen) Aspekt des Heavy Metal vereinte. Nach einem Demo und einem Song auf der Doppel-CD Unter Den Brücken, erschien 1984 das Debüt New Built Ghetto Status bei Massacre/Intercord, welches zum einen sehr gute Kritiken bekam und auch vierstellige Verkaufszahlen aufwies, andererseits aber die Presse und auch einige Metalfans vor Probleme stellte. Bis heute gibt es keine Gruppe, die so klingt wie Economist und da wird es naturgemäß schon mit einer Stilbeschreibung schwierig. „Psycho Metal“ nannte das Quartett seine Musik, der man immerhin eine gewisse Nähe zu Anacrusis, Damn The Machine, Voivod, aber auch Black Sabbath bescheinigen kann. An die kruden Thrash Metal Jahre von Sudden Darkness erinnern hier nur noch vereinzelte, kurze Parts in manchen Stücken (Environmental Funeral). Trotzdem blieb man bei allen Experimenten dem traditionellen Heavy Metal treu und ignorierte die damaligen Strömungen wie Grunge oder Crossover.

Economist absolvierten in Folge eine Tournee mit Mayfair, Donor und Schweisser, ansonsten kam es nur zu einigen lokalen Shows. Legendär wurde hier das Konzert mit der US-Band Mystik, die in der Heimatstadt von Economist gerade ihre Debüt-CD aufnahmen (auch bei Massacre Records). Ein zweites Album (Mind Movies, 1995) blieb unveröffentlicht, da man sich trotz guter Verkaufszahlen von Massacre Records trennte. Die Mitglieder widmeten sich anderen Bands und Projekten und Economist verlief ohne eine richtige Trennung im Sande. Einige der Musiker trafen später bei Gruppen wie Century, Kokoon, Viron, Roxxcaliur, Thunder Rider (Can) und Savage Grace (US) wieder aufeinander. Aktiv sind derzeit Drummer Neudi (ex-Manilla Road, aktuell bei Trance, Jameson Raid, Roxxcalibur und einer Manilla Road-Nachfolgegruppe) und Bassist Guido Holzmann (aktuell bei der Waveband Still Patient).

Heute, nach 25 bis 30 weiteren Jahren Heavy Metal-Geschichte, sind Economist vielleicht einfacher zu verstehen und ergeben den Sinn, den viele Fans und auch die Presse damals noch nicht erkannten oder erkennen konnten. Das deutsche Label Golden Core, bei dem Namen wie Motörhead, Wishbone Ash, Running Wild und UDO im Repertoire zu finden sind, veröffentlichte am 29.01.2021 weltweit die Doppel-CD Iceflowered, die neben New Built Ghetto Status auch das unveröffentlichte zweite Album Mind Movies enthält. Auch in voller Länge findet man das Demo Psycho Rotten Creatures und einige Archiv-Raritäten. Drummer Neudi sorgt für den Text im Booklet, welches auf 20 Seiten auch viele Fotos und andere Abbildungen rund um die kurze Karriere dieser außergewöhnlichen Gruppe enthält. Eine Reunion schließt der Schlagzeuger nicht nur wegen der aktuellen Lage aus. Man habe sich über die vielen Jahren musikalisch und menschlich auseinandergelebt. Was bleibt sind 160 Minuten Musik, auf die die Vorderpfalz heute noch stolz sein darf.

(Text mit freundlicher Genehmigung: Christian Pfahlmann, Die Rheinpfalz)

Neudi sagt dazu: „Bevor ich Drummer von meiner Lieblingsband Manilla Road wurde, habe ich trotz Viron, trotz Roxxcalibur und diversen anderen Combos immer gesagt, dass Economist die beste Band war, in der ich je aktiv war. Auch heute, gerade NACH der Arbeit an dieser CD, stehe ich zu dieser Aussage, zumindest bis zum Oktober 2011 🙂 Dabei handelt es sich neben dem höchst innovativen Gitarrenspiel von Roger Dequis, um eine beispiellose Gemeinschaftsarbeit, wie ich sie in keiner späteren Band so jemals wiedererlebt habe. Die berühmte Chemie, die oft genannten unterschiedlichen Einflüsse einzelner Mitglieder, die noch jugendliche Kreativität und das Ausschließen der musikalischen Aussage „Das kann man aber nicht machen!“ – all das war zwischen 1992 und 1995, nach Jahren des Speed- und Thrash Metal, keine Floskel, sondern Realität. Da gab es keine Samples, sondern eben Rohre einer Bunker-Lüftungsanlage, auf die eingedroschen wurde, oder Glühbirnen und Bierflaschen, die in eine Ecke gefeuert wurden. Da wurden auch mal drei neue Songs in die Tonne getreten und aus den besten Teilen ein neues Stück entwickelt – was nicht passt wurde passend gemacht! Und so mancher Song entstand bei jugendlichen Selbsttests mit gewissen Substanzen, die über den Alkohol hinausgingen (hört einfach Final Way)… Beeinflusst waren wir von diversen Bands, aber Anacrusis war ebenso ein Thema wie Trouble, als sie zu Rick Rubin gewechselt waren. Roger konnte seine Voivod-Einflüsse ebenso wenig verbergen, wie Sänger Axel (ein paar Jahre älter als der Rest der Band) seine Liebe zum 70s Hardrock und Guido (Bass) seine zweite Heimat im Dark Wave. All das, und zwar jede Kleinigkeit, machte Economist aus. Auch die Texte, die teilweise auch heute noch Relevanz haben…mehr als man sich wünschen würde…“

Iceflowered – The Complete Work ist erhältlich als Double CD, Jewelcase und beinhaltet:

– erste komplette Wiederveröffentlichung des ungewöhnlichen Albums New Built Ghetto Status von 1994, komplett restauriert und remastert

– das unveröffentlichte zweite Album Mind Movies (1995) zum ersten Mal in voller Länge

– rare Demo- und Livesongs als Bonustracks

– 20-seitiges Booklet mit sehr intensiven Liner Notes von Drummer Neudi, raren Fotos und Memorablia

Quelle: Andreas Neuderth