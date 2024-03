Eidola: veröffentlichen neues Video zu „Who Of You Will Persevere?“

Die Progressive-Rock / Post-Hardcore-Band Eidola stellt mit Who Of You Will Perserve? die zweite Single aus ihrem kommenden Album Eviscerate vor, das am 12.04.2024 via Blue Swan / Rise Records erscheint. Das neue Album kann ab sofort vorbestellt werden!

Who Of You Will Persevere? ist eine Hommage an die energiegeladene Rockgeschichte der Band mit eingängigen Strophen und leidenschaftlichen Refrains, die den Kampf um den wahren Wettbewerb umreißen.

Über Eidola / Eviscerate:

Eidola sind zurückgekehrt, um sich den Erwartungen zu widersetzen und berauschende Höhen zu erreichen. Die rätselhafte, existenzielle Post-Hardcore-Band aus Salt Lake City, Utah, ist wieder da, um die Grenzen der Kunstform bis zum Äußersten auszureizen. Mit dem ehrgeizigen Nachfolger ihres von der Kritik hochgelobten Albums The Architect erkunden sie neues Terrain. Das dynamisch schwere und zutiefst traurige Eviscerate ebnet eklektisch gewaltiges klangliches Terrain und bleibt dabei der tiefgründigen Lyrik und Bedeutung der Band treu.

Das Album beginnt mit einer ergreifenden Vorahnung in den Zeilen „I am all and I was made to suffer, I will watch as everything that I love dies. I am one, and I was ground down to nothing“. Eine Strophe, die perfekt die gefühlvolle und melancholische Reise beschreibt, auf die sich der Hörer in den verbleibenden 12 Tracks begeben wird.

Die Band wurde 2012 gegründet, als Sänger Andrew Wells, Gitarrist und Sänger Matthew Dommer, Bassist James Johnson und Schlagzeuger Matt Hansen gemeinsam ihre konkurrierenden lokalen Bands in Utah auflösten und sich zusammentaten, um etwas ganz Neues zu schaffen. Nach der Selbstveröffentlichung ihres ersten Albums The Great Glass Elephant erlangte die Band schnell Bekanntheit in ihrer lokalen Szene und auf regionalen Tourneen und erregte schließlich die Aufmerksamkeit von Will Swan von Dance Gavin Dance.

Die Band unterschrieb bei Blue Swan Records und veröffentlichte im Mai 2015 ihre erste offizielle LP Degeneraterra und begann sofort mit einer landesweiten DIY-Tournee.

Nachdem sie sich einen Platz in der aufstrebenden Post-Hardcore-Gemeinde erspielt hatte, versuchte die Band, sich mit ihrem Nachfolger To Speak, To Listen im Juni 2017 weiter in die Mathematik und östliche Philosophie zu vertiefen. Das von Dryw Owens (A Lot Like Birds, From Indian Lakes) produzierte und produzierte Album war der erste Erfolg der Band in den Billboard-Charts und verschaffte ihnen eine treue Fangemeinde inmitten mehrerer nationaler Support-Touren mit Hail The Sun, Capstan, Chon und Dance Gavin Dance. In dieser Phase holte die Band auch den Vollzeit-Gitarristen Sergio Medina (Royal Coda, Sianvar) in die Band, um sich für die Zukunft zu rüsten.

Auf dem Weg zu internationaler Anerkennung begann die Band mit dem Schreiben und Aufnehmen ihres sehr gut besprochenen und liebenswerten dritten Albums The Architect, produziert von Kris Crummet (Issues, Sleeping With Sirens, Memphis May Fire).

Dieser rollende Prozess entgleiste fast vollständig, als Sänger/Songwriter Andrew Wells 2019 einen Selbstmordversuch unternahm. Nachdem er sich mit Selbstmordgedanken und Depressionen auf ständigen Touren zwischen Eidola und seiner dauerhaften Position als Gitarrist/Sänger von Dance Gavin Dance auseinandergesetzt hatte, erwies sich das Gewicht von allem als zu viel.

Wells sagt: „Es war eine sehr schwierige Zeit in meinem Leben. Nachdem ich diese Zeit in einer stationären Einrichtung verbracht und mich danach in Therapie begeben hatte, machte ich es mir zur Aufgabe, offen über psychische Gesundheit und meinen eingeschlagenen Weg zur Genesung zu sprechen.“

Im September 2021, nach zahlreichen Verzögerungen und persönlichen Hindernissen, veröffentlichte die Band schließlich The Architect und erntete fast überall Lob, was der Band in Folge auch ihre bislang höchste Billboard-Chartplatzierung einbrachte, die Kult-Fangemeinde der Band festigte und es ihnen ermöglichte, mit Polyphia, Veil Of Maya und einer Reihe anderer Schwergewichte zu touren. Der Erfolg ermöglichte es der Band, ihre ersten großen Headline-Touren zu starten und im ganzen Land ausverkaufte Säle zu füllen, sowie ihre allererste internationale Tournee in Großbritannien zu starten.

Neu motiviert, wieder auf dem richtigen Weg und bereit, ihre Ambitionen in ganz neue Höhen zu treiben, engagierte die Band Mike Sahm als Produzenten für ihr 13 Songs umfassendes Epos Eviscerate.

„Wir haben unsere Auszeit damit verbracht, unsere eigenen Grenzen auszuloten“, sagt Wells. „Wir wollten die Konzepte dieses Projekts aufgreifen und uns auf die Dinge konzentrieren, die wir als besonders ehrgeizig und experimentierfreudig empfanden. Während wir unseren Kernsound beibehalten haben, haben wir uns entschieden, mit einem neuen Produzenten, 7-saitigen Gitarren, Deep-Drop-Tunings zu experimentieren und uns auf Gewalt und Verlust in unseren Texten einzulassen.“

Die Erkundung ist auf dem 5. Full-Length-Album der Band offensichtlich. Ihre traditionell diskutierten Konzepte des Ringens mit dem Glauben, der Psychologie, der menschlichen Geschichte und der Hoffnung sind tief in das neu erforschte Territorium des Verlusts, der Trauer, des Hasses, der Verzweiflung und der Bewältigung des absoluten abgrundtiefen Chaos eingebettet. Eidola versuchen, Substanz in jedem Akkord und Tiefe in jedem Text zu vereinen, und fordern den Hörer auf, die Grundlagen seiner eigenen Realität zu hinterfragen.

Die Post-Hardcore-Band präsentiert sich keinen Deut weniger drängend und stellt auf Eviscerate ihre Lust an der Dynamik menschlicher Erfahrungen unter Beweis.

Eidola sind:

Andrew Wells – Gesang/Gitarre

Matthew Dommer – Gesang/Gitarre

James Johnson – Bass

Sergio Medina – Gitarre

Matthew Hansen – Schlagzeug

