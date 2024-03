Mosh City Fest Berlin 2024: Zusatztermin in Bochum und neu im Line-Up sind Callejon

Das Mosh City in Berlin am Freitag, 31. Mai legt im bisherigen Line-Up mit Crystal Lake, Our Hollow, Our Home, ten56., Sunfall (UK), Paleskin jetzt noch einmal nach und kündigen auch Callejon an!

Nach dem Erfolg und der Nachfrage in Berlin erweitert Mosh City Berlin sein Terrain und kündigt einen zusätzlichen Termin in Bochum an! Am 30. Mai 2024 wird die Zeche Bochum zum Epizentrum für alle Metalcore- und Heavy Music-Fans. Bereitet euch auf eine Nacht voller intensiver Moshpits und energiegeladenen Performances vor. Mosh City freut sich, Callejon, eine der führenden Veteranen der deutschen Metalcore-Szene, als besonderes Highlight in Berlin sowie in Bochum präsentieren zu können. Zusammen mit Callejon werden dort Sunfall (UK), Paleskin und Consvmer die Zeche Bochum in Flammen setzen und für einen unvergesslichen Abend sorgen.

Warum Berlin und Bochum?

Mit der Erweiterung nach Bochum möchte das Mosh City Festival Fans aus dem Ruhrgebiet und Umgebung die Möglichkeit bieten, Teil dieser einzigartigen Festivalerfahrung zu werden, ohne die weite Reise nach Berlin antreten zu müssen. Die Zeche Bochum bietet mit ihrem industriellen Charme die perfekte Kulisse für ein Festival, das in Erinnerung bleiben wird.

Sichert euch jetzt eure Tickets!

Tickets für Mosh City in Berlin sind bereits hier erhältlich, und der Ticketverkauf für den zusätzlichen Termin in Bochum ist ab sofort hier eröffnet.

Lasst euch diese Gelegenheit nicht entgehen und seid beim Mosh City 2024 in Berlin und Bochum mit am Start – wir sehen uns im Moshpit!

