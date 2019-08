Equilibrium: veröffentlichen Musikvideo zur zweiten Single

Die deutschen Epic-Metal-Pioniere Equilibrium werden mit ihrem sechsten Studioalbum in diesem Sommer ein ein wahres Freudenfeuer entzünden . Renegades (erschienen: 23. August via Nuclear Blast) läutet einen Wendepunkt ein, den Beginn einer Ära für dieses Genre. Das ist Metal in seiner epischsten und monumentalsten Form, mit riesigen Songs, die fest im Zeitgeist ruhen, mit einer massiven, modernen Produktion und einer ganzen Reihe von eklektischen Einflüssen. Und bevor das Meckern ausbricht: Es funktioniert, es fügt sich ein – und vor allem ist es immer noch das Gleichgewicht. Möglicherweise mehr denn je.

Letzte Woche veröffentlichte die Band die zweite digitale Single Path Of Destiny. Der Song ist auf allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen verfügbar. Holt Euch die Single hier:

http://nblast.de/EquilibriumDestiny

Heute präsentiert Euch die Band nun das offizielle Musikvideo zum Song.

Das Video gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/L6TqqOeKFKA

Berthammer sagt dazu:

„Path of Destiny’s Musikvideo ist eigentlich ein Liebesbrief an die Menschheit und ihre Vielfalt, aber gleichzeitig auch ein Merkzettel und eine Warnung, vollgepackt mit ernsten Themen in einer seltsamen und bunten fiktiven 80er Jahre Welt.

Es geht darum, wie die Lebenslinien der Menschen auf seltsame Weise aufeinandertreffen und wie wir alle unbewusst jeden Tag das Leben anderer Menschen beeinflussen. Was irgendwie interessant ist…. da die meisten von uns Menschen sich nicht wirklich so sehr um andere kümmern, aber wir sind alle verbunden. Wir alle fühlen die gleichen Dinge, wir fürchten die gleichen Dinge und wir alle kämpfen manchmal mit uns. Aber ein einziges Lächeln, ein Wort oder eine Geste zur richtigen Zeit und am richtigen Ort kann tatsächlich ein ganzes Leben lang einen anderen Menschen verändern. Ist das nicht mächtig?!

Menschen sind superinteressante Wesen und es ist erstaunlich zu sehen, wie eine Aktion zu einer Reaktion führt. Und wie Emotionen unser Handeln leiten.

Wir alle haben Entscheidungen zu treffen, ob es uns gefällt oder nicht, ob sie am Ende richtig oder falsch sind…. wir müssen sie treffen. So funktioniert unser Universum.

Vielfalt ist schön und anstatt Angst vor ihr zu haben oder sie sogar zu fürchten, sollten wir lernen, sie zu lieben. Unser menschlicher Verstand ist die mächtigste Waffe. Wir sollten ihn weise nutzen.

Urteile nicht so voreilig. Biete stattdessen einen offenen Geist und ein offenes Herz an. Hör zu. Schenke den Menschen ein Lächeln.

Und vielleicht wirst du unbewusst auf den Weg des Schicksals eines anderen zugreifen.“

Bestellt Euch das Album hier vor: http://nblast.de/EquilibriumRenegades

Pre-save Renegades über Spotify: http://nblast.de/EQUILIBRIUMpreSave

—

CD/SHIRT-Bundle-Aktion auf dem Summer Breeze Open-Air:

Gemeinsam mit Nuclear Blast bietet Equilibrium allen Summer Breeze Besuchern die einzigartige Möglichkeit an, ein exklusives CD/Shirt Bundle ihres neuen Albums Renegades zu erwerben. Wer dieses Formular (http://nblast.de/EquilibriumGutschein) ausfüllt und am offiziellen Nuclear Blast Verkaufszelt einlöst, bekommt das exklusive Equilibrium Shirt direkt ausgehändigt, das neue Album wird dann versandkostenfrei zugesendet.

ICYM:

Trailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=lcxRqSpysnc

Trailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=UZjlkOR_JwA

Trailer #3: https://www.youtube.com/watch?v=3Kd5kAA36-U

Das offizielle Video zur ersten Single Renegades – A Lost Gerneration gibt es hier zu sehen:

https://www.youtube.com/watch?v=_vgRnxTJw5o

Kommentare

Kommentare