Exhorder: sprechen in neuem Albumtrailer über die erste Single „My Time“

Das Jahr 2019 steht ganz im Zeichen der sehnsüchtig erwarteten Rückkehr der NOLA-Thrash Metal-Legenden EXHORDER, die am 20. September mit Mourn The Southern Skies ihr erstes Album in 27 Jahren via Nuclear Blast Records auf den Markt bringen werden.

Heute spricht die Band über die erste Single My Time. Schaut euch den zweiten Trailer zu Mourn The Southern Skies hier an:

https://youtu.be/s-UuJEURLPk

My Time Music Video: https://youtu.be/yUdzQ3pxaiM

Album Trailer #1 – The Sound of Exhorder: https://youtu.be/I9L0l5j81BQ

Bestellt Mourn The Southern Skies jetzt vor: http://nuclearblast.com/exhorder-mtss

Bestellt digital vor, um My Time sofort zu erhalten (nur via amazon und iTunes!) oder sichert euch das Album via Spotify, Apple Music & Deezer: http://nblast.de/EXHORDERmtssPreSave

Hört euch My Time in den NB-New Releases-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

