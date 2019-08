Erst mit Emil Bulls auf der Bühne, dann neue Single: Lonely Spring releasen „For the Sake of Your Heart“

So langsam neigt sich die Festival-Saison dem Ende zu, so auch bei den Jungs von Lonely Spring. Damit der Abschied aber nicht ganz so schwerfällt, gibt es neue Musik auf die Ohren. For The Sake Of Your Heart heißt die neue Single der Passauer und steht dem Vorgänger Strangers in Nichts nach. Ganz im Gegenteil, der Track wird wohl auch den letzten Tanz-Verweigerer aus der Reserve locken und auch Headbang-Fans kommen voll auf ihre Kosten. For The Sake Of Your Heart schafft nämlich mit einer Leichtigkeit den Balanceakt zwischen tanzbarem Sound und eine gehörige Portion Rock ’n‘ Roll.

Übrigens standen die Vier letzte Woche mit Emil Bulls-Leadsänger Christoph von Freydorf gemeinsam auf der Bühne…

