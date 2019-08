Substation: Neuer Song „Pool Party“ online / Album „Hollywood Vibes“ am 30.08.

Die Hamburger Core-Band Substation veröffentlicht mit Pool Party einen brandneuen Track. Das dazugehörige Video gibt es hier zu sehen:

Der Song entstammt dem Album Hollywood Vibes, das am 30. August via Motor Entertainment erscheint. Das Mastering des Erstlings übernahm Produzent Aljoscha Sieg, der bereits mit Acts wie Eskimo Callboy, Any Given Day und Nasty arbeitete.

Zuvor veröffentlichte das Quartett bereits die Singles „Vibing“ und „Hitman“. Ihre intensive Mischung aus Metalcore, Pop und House bringen die Hanseaten zudem auf die folgenden Bühnen:

30.08.2019: Hamburg, Bar 227

14.09.2019: Kamen w/ Painkiller Party, JKC Kamen

19.10.2019: Berlin, Jugendzentrum Spirale

26.10.2019: Münster, Café Sputnik

29.11.2019: Wetzlar, Black Pearl

30.11.2019: Gelnhausen, TBA

03.12.2019: Aachen, The Wild Rover Irish Pub

04.12.2019: Köln, Blue Shell

05.12.2019: Essen, Don’t Panic

07.12.2019: Neumarkt, G6

Kommentare

Kommentare