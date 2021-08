Exodus: kündigen 11. Studioalbum an

Die Meister des Thrash Metal, deren Bande in der Jugend und jahrzehntelanger Freundschaft geschmiedet wurde, kehren mit ihrem elften Studioalbum Persona Non Grata zurück, das am 19. November über Nuclear Blast Records veröffentlicht wird. Jüngst veröffentlichte die Band das Musikvideo zur ersten Single mit dem Titel The Beatings Will Continue (Until Morale Improves). Seht euch das Video, das von BJ McDonnell geschrieben und inszeniert und von James A Rota produziert wurde, hier an:

Gary Holt kommentiert: „Nach einer gefühlten Ewigkeit haben wir nun das Debüt unserer ersten Single, The Beatings Will Continue (Until Morale Improves). Ich freue mich riesig darauf und auf die Veröffentlichung von Persona Non Grata! Lasst uns mit dem Aderlass beginnen!“

Persona Non Grata wird in foldengen Formaten erhältlich sein:

CD Jewelcase + Blu-ray Bonus Disc (Jam Camp!)

+ Blu-ray Bonus Disc (Jam Camp!) Double LP Black Red & Mustard Swirl W/ Black Splatter Electric Blue W/ Black & Bone Gold & Bone Swirl W. Black and Mint Green Splatter Green in Mustard W/ Red Splatter Mint Green & Brown W/ Cyan Splatter (EMP Exclusive) Purple & Yellow Swirl W/ Mint Green & Bone Splatter (UK Indie Exclusive) Bone & Beer Swirl W/ Red & Brown Splatter (Revolver Magazine Exclusive) Red & Mustard Swirl W/ Black Splatter (Rebellion Republic Exclusive) Blue Swirl W/ Bone * Black Splatter (U.S. Indie Exclusive)

Mail Order 2LP Boxset – Limited to 2,000 pieces worldwide Orange, Red Swirl W/ Black Splatter 20 page booklet Slipmat CD + Blu-ray Bonus Disc Patch Flag

– Limited to 2,000 pieces worldwide CD Jewelcase Long Box + Blu-ray Bonus Disc (Jam Camp!) (Decibel Magazine Exclusive)

+ Blu-ray Bonus Disc (Jam Camp!) (Decibel Magazine Exclusive) Cassette – Tinted Red

