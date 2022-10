Fairytale: unterschreiben weltweiten Vertrag bei Pure Steel Records

Pure Steel Records freut sich, die Unterzeichnung eines Multi-Album-Deals mit den Ruhrpott-Metallern Fairytale bekannt zu geben. Fairytale wurden im Jahr 2000 gegründet und haben sich um Gründungsmitglied Colin Büttner zwischen 2015-2018 neu formiert. Mitsing-Hymnen, straighter Metal und auch jede Menge Humor sind dabei das Markenzeichen der Band.



Band-Statement: „Für unser drittes Album waren wir auf der Suche nach einem Label das perfekt zu unserer Musik und dem neuen Material passt. Wir sind im Underground verwurzelt und wünschten uns, dass das zukünftige Label nicht nur unsere Interessen vertritt, sondern auch den Underground.



Bei dem Thema Underground und Heavy Metal gab es für uns nur diese eine Adresse: Pure Steel Records! Eine Plattenfirma, die so viele coole und internationale Bands vertritt, wäre ein tolles Ding!

Wir sind also sehr dankbar nun ein Teil der Pure Steel Familie zu sein und freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit und produktive Outputs. Let the Fairytale be real and behold the Army of Ghosts!”



Line-Up:

Carsten Hille – Gesang

Colin Büttner – Gitarre

Stefan Absorber – Gitarre

Hendrik Klahold – Bass

Fabius Farkas – Schlagzeug