Die Progressive Extreme Metal-Meister Fallujah freuen sich, heute den sehnlich erwarteten Nachfolger ihres vielgelobten Dreamless-Albums für März ankündigen zu können. Undying Light, auf dem zum ersten Mal ihr neuer Sänger Antonio Palermo zu hören sein wird, wird am 15. März via Nuclear Blast Records in die Läden kommen. Passend dazu präsentiert die Truppe heute die neue Single Ultraviolet. Schaut euch das begleitende Musikvideo, das unter der Regie von Robert Graves (The Black Dahlia Murder, Abysmal Dawn) gedreht wurde, hier an:

Die Band bezieht Stellung: „Undying Light steht für die reinste und emotionalste Version Fallujah. Mit all dem Herzblut, das wir in diese zehn Tracks gesteckt haben, läuten wir ein neues Kapitel unserer Bandgeschichte ein. In diesem Zug möchten wir euch auch die Stimme dieser neuen Ära – das neueste Fallujah-Mitglied, Antonio Palermo – vorstellen.“

Holt euch die Single hier: http://nblast.de/FallujahUltraviolet

Undying Light wurde von Mark Lewis (Cannibal Corpse, Whitechapel, The Black Dahlia Murder, Carnifex) gemixt und gemastert. Lewis hat sich zudem um die Schlagzeug- und Gesangsaufnahmen gekümmert, während die Gitarren- und Bassspuren von Gitarrist Scott Carstairs aufgenommen wurden. Das Coverartwork stammt von Nick Keller (The Black Dahlia Murder, Disentromb).

Undying Light – Tracklist:

01. Glass House

02. Last Light

03. Ultraviolet

04. Dopamine

05. The Ocean Above

06. Hollow

07. Sanctuary

08. Eyes Like The Sun

09. Distant And Cold

10. Departure

Diluvium Europa 2019

w/ Obscura, Allegaeon, First Fragment

Präsentiert von Metal Hammer, Fuze, metal.de, guitar

01.02. D München – Backstage

02.02. D Nürnberg – Z-Bau

03.02. NL Haarlem – Patronaat

04.02. UK Bristol – The Fleece

05.02. IRL Dublin – The Voodoo Lounge

06.02. UK Glasgow – The Cathouse

07.02. UK Manchester – Rebellion

08.02. UK London – O2 Academy Islington

09.02. F Paris – Le Trabendo

10.02. F Toulouse – Metronum

11.02. E Bilbao – Santana 27

12.02. P Porto – Hard Club

13.02. E Madrid – Nazca Club

14.02. E Barcelona – Sala Bóveda

15.02. F Lyon – CCO Villeurbanne

16.02. I Mailand – Legend 54

17.02. CH Aarau – KiFF

18.02. A Wien – Arena

19.02. D Leipzig – Conne Island

20.02. D Berlin – Lido

21.02. D Hamburg – Logo

22.02. D Oberhausen – Kulttempel

23.02. A Salzburg – Rockhouse

Chaos & Carnage 2019

w/ Whitechapel, Dying Fetus, Revocation, Spite, Uncuded, Buried Above Ground

18.04. USA Sayreville, NJ – Starland Ballroom

19.04. USA Worcester, MA – Palladium

20.04. USA Reading, PA – Reverb

23.04. USA Pittsburgh, PA – The Rex Theater

24.04. USA Cleveland, OH – Agora Theater

25.04. USA Chicago, IL – Concord Music Hall

26.04. USA Pontiac, MI – The Crofoot

27.04. USA Milwaukee, WI – The Rave

28.04. USA Minneapolis, MN – The Cabooze

30.04. USA Denver, CO – The Oriental Theater

02.05. USA Berkley, CA – UC Theatre

03.05. USA Anaheim, CA – House of Blues

04.05. USA Phoenix, AZ – The Pressroom

05.05. USA Albuquerque, NM – Sunshine Theater

07.05. USA Springfield, MO – The Complex

08.05. USA Oklahoma City, OK – Diamond Ballroom

09.05. USA San Antonio, TX – The Rock Box

10.05. USA Dallas, TX – Gas Monkey Live!

11.05. USA Houston, TX – Warehouse Live

12.05. USA New Orleans, LA – House of Blues

13.05. USA Atlanta, GA – Buckhead Theatre

15.05. USA Ft. Lauderdale, FL – Revolution Live

16.05. USA St. Petersburg, FL – Jannus Live

17.05. USA Winston Salem, NC – The Ramkat

