Fit For An Autopsy: kündigen EU/UK-Tour für Mai/Juni 2019 an

Die New Jerseyer Metal-Titanen Fit For An Autopsy haben eine ausgiebige EU/UK-Tour für Mai/Juni 2019 angekündigt. Auf dieser werden sie von den aufstrebenden UK-Death Metallern Venom Prison, den südafrikanischen Slammern Vulvodynia sowie den Australiern Justice For The Damned unterstützt werden, womit dieses Quartett sicherlich eines der brutalsten Tourpackages des Jahres darstellen dürfte.

Gitarrist Will Putney, der auch als angesehener Death Metal-Produzent bekannt ist, kommentiert die anstehenden Shows: „Wir freuen uns ungemein, diese EU/UK-Headlinetour ankündigen zu können! Wir werden in einigen unserer Lieblingsstädte spielen und exzellente Supportbands mitbringen. Kommt vorbei.“

Tickets sind ab sofort erhältlich.

w/ Venom Prison, Vulvodynia, Justice For The Damned

17.05. D Karlsruhe – Weiße Rose

18.05. D Leipzig – Naumanns

19.05. D Berlin – Musik & Frieden

20.05. A Wien – Viper Room

21.05. D München – Backstage

22.05. I Mailand – Circolo Svolta

23.05. CH Aarau – KiFF

24.05. D Bochum – Matrix

25.05. D Hamburg – Hafenklang

26.05. NL Den Bosch – Willem 2

27.05. B Antwerpen – Kavka

28.05. F Paris – Gibus Live

29.05. UK Birmingham – Mama Roux

30.05. UK Bristol – Exchange

31.05. UK London – The Underworld Camden

01.06. UK Leeds – The Key Club

02.06. UK Manchester – Rebellion

Weitere FFAA-Termine:

02.02. PRI San Juan – Club 77

16.02. USA Savannah, GA – Aura Fest

»25th Anniversary Tour«

w/ Hatebreed, Obituary, Cro-Mags, Terror

04.04. USA Philadelphia, PA – Franklin Music Hall*

05.04. USA Worcester, MA – Palladium

06.04. USA Clifton Park, NY – Upstate Concert Hall

08.04. CDN Toronto, ON – Danforth Music Hall

09.04. USA Ft. Wayne, IN – Piere’s Entertainment Center

10.04. USA Detroit, MI – Harpos Concert Theatre

11.04. USA Chicago, IL – Concord Music Hall

12.04. USA Pittsburgh, PA – Stage AE

13.04. USA Cincinnati, OH – Bogart’s**

15.04. USA Tampa, FL – The Ritz Ybor

16.04. USA Atlanta, GA – The Masquerade

17.04. USA Charlotte, NC – The Underground

18.04. USA Silver Spring, MD – The Fillmore

19.04. USA New York, NY – PlayStation Theater

20.04. USA New Haven, CT – College Street Music Hall

*w/ Municipal Waste; w/o Obituary

**w/o Obituary

Fit For An Autopsy ist eine aus New Jersey stammende Metalband, die 2007 von den GItarristen Will Putney und Patrick Sheridan ins Leben gerufen wurde. Seitdem hat die Truppe über 1.000 Shows gespielt, ca. 50.000 Platten verkauft und mit ihrer schier endlosen Energie stets ihre Wachstumsfähigkeit unter Beweis gestellt, was ihr weltweite Bekanntheit eingebracht hat. Am 17. März 2017 hat die Band mit »The Great Collapse« ihr bis dato gewichtigstes Album veröffentlicht: Dieses schaffte es bis in die Billboard Top 200 und ging in der Erstverkaufswoche 4.099 Mal über den Ladentisch (Platz 47). Im Mai 2018 unterzeichneten Fit For An Autopsy schließlich einen Plattenvertrag bei Nuclear Blast Entertainment, worüber sie 2019 ihr Labeldebüt, an dem sie derzeit werkeln, auf den Markt bringen werden.

