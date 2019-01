Während die Band sich auf die 5 fast ausverkauften Shows in England vorbereitet, nimmt sich Behemoth’s Nergal die Zeit, mit uns über eine seiner größten musikalischen Neuentdeckungen von 2018 zu sprechen. Das monströse Duo und Labelkameraden Mantar haben bei Nergal einen bleibenden Eindruck hinterlassen, mit ihrem aktuellen Album The Modern Art Of Setting Ablaze und im folgenden Video erklärt Nergal, warum sie einen so großen Einfluss auf ihn hatten und dass er gerne in Zukunft mit dem deutschen Duo auf Tour gehen würde:

Behemoth haben die Tour zu ihrem neuen Album I Loved You At Your Darkest im Januar gestartet und sie endet im Februar. Auf der Ecclesia Diabolica Evropa 2019 e.v. Tour werden Behemoth von At The Gates und Wolves In The Throne Room begleitet. Die verbleibenden Tourdaten lauten wie folgt:

Behemoth Ecclesia Diabolica Evropa 2019 e.v. Tourdaten mit

At The Gates und Wolves In The Throne Room

Jan 29 – Helsinki, Finland – The Circus

Jan 30 – Tampere, Finland – Pakkahuone

Feb 1 – Hamburg, Germany – Grosse Freiheit 36

Feb 4 – Esch-sur-Alzette, Luxembourg – Rockhal

Feb 6 – Bristol, UK – Motion

Feb 7 – Birmingham, UK – O2 Institute

Feb 8 – London, UK – O2 Forum Kentish Town

Feb 9 – Manchester, UK – O2 Ritz

Feb 10 – Dublin, Ireland – Vicar Street

Feb 11 – Glasgow, UK – QM Union

Tickets für die EU/UK Shows sind hier erhältlich: livenation.co.uk/artist/behemoth-tickets

Behemoth Line-Up 2019:

Nergal – Gesang & Gitarren

Orion – Bass & Gesang

Inferno – Schlagzeug & Percussion

