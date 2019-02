Die Progressive Extreme Metal-Meister FALLUJAH haben kürzlich die Veröffentlichung ihres vierten Albums, das auf den Namen »Undying Light« hört, für den 15. März via Nuclear Blast Records angekündigt. Heute hat die Band einen ersten Trailer dazu online gestellt, in dem sie über ihr neuestes Mitglied, Sänger Antonio Palermo, spricht.

»Undying Light« wurde von Mark Lewis (CANNIBAL CORPSE, WHITECHAPEL, THE BLACK DAHLIA MURDER, CARNIFEX) gemixt und gemastert. Lewis hat sich zudem um die Schlagzeug- und Gesangsaufnahmen gekümmert, während die Gitarren- und Bassspuren von Gitarrist Scott Carstairs aufgenommen wurden. Das Coverartwork stammt von Nick Keller (THE BLACK DAHLIA MURDER, DISENTOMB).

»Undying Light« – Tracklist:

01. Glass House

02. Last Light

03. Ultraviolet

04. Dopamine

05. The Ocean Above

06. Hollow

07. Sanctuary

08. Eyes Like The Sun

09. Distant And Cold

10. Departure

»Diluvium Europa 2019«

w/ OBSCURA, ALLEGAEON, FIRST FRAGMENT

w/ OBSCURA, ALLEGAEON, FIRST FRAGMENT

01.02. D München – Backstage

02.02. D Nürnberg – Z-Bau

03.02. NL Haarlem – Patronaat

04.02. UK Bristol – The Fleece

05.02. IRL Dublin – The Voodoo Lounge

06.02. UK Glasgow – The Cathouse

07.02. UK Manchester – Rebellion

08.02. UK London – O2 Academy Islington

09.02. F Paris – Le Trabendo

10.02. F Toulouse – Metronum

11.02. E Bilbao – Santana 27

12.02. P Porto – Hard Club

13.02. E Madrid – Nazca Club

14.02. E Barcelona – Sala Bóveda

15.02. F Lyon – CCO Villeurbanne

16.02. I Mailand – Legend 54

17.02. CH Aarau – KiFF

18.02. A Wien – Arena

19.02. D Leipzig – Conne Island

20.02. D Berlin – Lido

21.02. D Hamburg – Logo

22.02. D Oberhausen – Kulttempel

23.02. A Salzburg – Rockhouse

FALLUJAH sind:

Antonio Palermo | Gesang

Scott Carstairs | Gitarre, Gesang

Robert Morey | Bass

Andrew Baird | Schlagzeug

