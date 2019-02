Thornbridge präsentieren ihre neue Single Ember In The Winter Grove, welche ein Lyric Video im Gepäck hat, das man sich hier ansehen kann.

Die Single folgt der in der letzten Woche veröffentlichten digitalen Single Set The Sails und der Ankündigung, dass Thornbridge als Support bei der The Eighth Mountain Tour 2019 von Rhapsody Of Fire dabei! Alle bestätigten Termine sind weiter unten vermerkt.

Thornbridges neues Album Theatrical Masterpiece wird am 8. Februar 2019 erscheinen und ist als CD, limitierte Vinyl LP, Stream und Download erhältlich. Hier kann man das Album vorbestellen » https://lnk.to/theatricalmasterpiece

