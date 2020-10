Enslaved: kündigen Europa Tourdaten für 2021 an

Die Norweger von Enslaved kündigen heute stolz ihre für Mai 2021 geplante Europa Tour an, kurz nach der Veröffentlichung ihres gefeierten Albums Utgard, vor etwas mehr als einer Woche: Seitdem hat das Album weltweit die Charts erobert, einschließlich US #67, Billboard #9, Current Hard Music #3, Top New Artist, Deutschland #30, UK #17 Indie #8 Rock und Italien #39.

Die Tour soll neunzehn Shows umfassen, wobei die Band in Begleitung von Intronaut, Obsidian Kingdom und Crown insgesamt sieben Länder besucht.

Die Band gibt dazu folgendes Statement ab:

„Wir sind uns bewusst, dass momentan noch nichts sicher ist, was solche Dinge wie Tourplanung betrifft. Trotzdem, unverbesserlicher Optimismus und eine pragmatische Sichtwiese sind nun mal in unserer Natur. Deshalb haben wir auch schon Pläne für 2021 geschmiedet; Pläne für eine Tour, die das Utgard Livekonzept endlich außerhalb von Norwegen auf die Bühne bringt. Auf euch wartet eine Enslaved Show, wie keine je zuvor!!! Tickets werden ab diesem Freitag, den 16. Oktober erhältlich sein. Wir können es kaum erwarten, mit den großartigen Bands Intronaut, Obsidian Kingdom und Crown die Tour zu starten.

Und Ja…. falls wir Utgard doch noch nicht im Mai 2021 auf die Bühne bringen können, haben wir schon einen Plan B für Anfang 2022 parat (Peter Griffin-Style). Alle gekauften Tickets werden ihre Gültigkeit behalten! Wir werden die Situation genau beobachten und euch auf dem Laufenden halten. Wir sind fest in der Hoffnung, dass wir Utgard schon im Mai 2021 der Welt präsentieren können. So sind wir eben. Natürlich ist die Gesundheit aller Beteiligten unsere erste Priorität und wir werden in dieser Hinsicht keine Risiken eingehen. Bleibt gesund!

Wir sehen euch dann auf der Tour!“

Der Ticketverkauf wird am Freitag, den 16. Oktober um 09:00 Uhr lokale Zeit starten, unter: http://enslaved.no/

Enslaved – Utgard European Tour 2021

w/ Intronaut, Obsidian Kingdom, Crown

09/05 – DE Berlin, Hole44

10/05 – NL Utrecht, De Helling

11/05 – FR Lille, Maison Folie Beaulieu

12/05 – UK Birmingham, 02 Institute 2

13/05 – UK Glasgow, Classic Grand

14/05 – UK Leeds, Brudenell Social Club

15/05 – UK London, 229

16/05 – FR Paris, La Machine du Moulin Rouge

18/05 – ES Madrid, Caracol

19/05 – ES Barcelona, Boveda

20/05 – FR Lyon, CCO

21/05 – CH, Aarau, KiFF

22/05 – AT Vienna, Metal Meeting

24/05 – DE Munich, Backstage

25/05 – DE Stuttgart, Wizemann

26/05 – DE Cologne, Luxor

27/05 – DE Frankfurt, Das Bett

28/05 – DE Hamburg, Uebel & Gefährlich

29/05 – DE Leipzig, Hellraiser

Enslaved sind

Ivar Bjørnson – Gitarre

Grutle Kjellson – Gesang

Arve ‚Ice Dale‘ Isdal – Gitarre

Håkon Vinje – Keyboard, Cleaner Gesang

Iver Sandøy – Schlagzeug

