Lonewolf: veröffentlichen Lyric Video zu neuer Single

Die True Metaller von Lonewolf werden am 25.09.2020 ihr mittlerweile 10. Studioalbum namens Division Hades bei Massacre Records veröffentlichen!

Heute hat die Band ihre erste Single Underground Warriors veröffentlicht!

Division Hades strotzt nur so vor energiegeladenem und rasendem Metal, der mit treibenden Drums, fetten Riffs, schnellen Soli, eingängigen Hooks und rauen Vocals besticht!

Division Hades wurde von Charles Greywolf im Studio Greywolf gemischt und gemastert.

Péter Sallai / Mortpaintgraphics kreierte das Artwork.

Lonewolf – Division Hades

CD Digipak

CD 1 – Division Hades

1. The Last Goodbye

2. The Fallen Angel

3. Division Hades

4. Manilla Shark

5. Underground Warriors

6. To Hell And Back (InstruMetal)

7. Alive

8. Lackeys Of Fear

9. Silent Rage

10. Drowned In Black

CD 2 – Into The Past We Ride1. The Call (Intro)

2. Into The Battle We Ride*

3. The Dark Throne*

4. Towards The Light*

5. Forgotten Shadows*

6. The Forgotten Valleys Of Hades*

7. 1789*

8. Witch Hunter*

9. Sorcery*

10. Erik The Red*

*(Re-recorded)

Ltd. Vinyl LP

Side A

1. The Last Goodbye

2. The Fallen Angel

3. Division Hades

4. Manilla Shark

5. Underground Warriors

Side B

1. To Hell And Back (InstruMetal)

2. Alive

3. Lackeys Of Fear

4. Silent Rage

5. Drowned In Black