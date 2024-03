Thornbridge: feiern „I Am The Storm“ Videopremiere

Am 22. März 2024 erscheint bei Massacre Records das neue Studioalbum der Power Metal Band Thornbridge. Daydream Illusion wird als CD Digipak, Ltd. Vinyl LP und Digital Formaten erhältlich sein, Vorbestellungen sind möglich unter: https://lnk.to/daydreamillusion

Das neue Konzeptalbum der Band erzählt die Geschichte eines Jungen, der alles daransetzt, seine eigene Traumwelt und die darin befindlichen Wesen vor der Zerstörung zu bewahren, die ihm in der realen Welt durch fragwürdige und inhumane Behandlungsmethoden und Operationen in einer Nervenheilanstalt während der frühen viktorianischen Zeit zugefügt wird. Nach den ersten Single-Auskopplungen, dem Album Titeltrack und My Last Desire, haben Thornbridge ein Musikvideo zu ihrer neuesten Single I Am The Storm online gestellt

Frontmann Jörg „Mo“ Naneder erzählt uns über den Song:

„In diesem Song fasst der Junge den Entschluss, stark zu bleiben und nicht hilflos zuzuschauen, wie seine Traumwelt zerstört wird.

Er schließt sich mit seinen Fantasiewesen und Charakteren zu einer Armee zusammen, um gegen die Schatten und Dämonen anzutreten und ihre Traumwelt zu retten.

Ursprünglich hatte der Song einen komplett anderen Anfang. Als der Song fertig war, dachten wir, der Anfang passt irgendwie überhaupt nicht zum Rest und haben uns kurzerhand noch mal drangesetzt. Innerhalb von ein paar Stunden haben wir den kompletten Anfang vom Schlagzeug-Intro bis zur ersten Strophe neu gemacht und gegen den Alten ersetzt.“

I Am The Storm läuft ab sofort bei allen Streaminganbietern über https://thornbridge.bfan.link/iamthestorm, das neue Musikvideo seht ihr hier:

