Thornbridges neuer Song Revelation – feat. Andy B. Franck von Brainstorm – ist der Titelsong der neuen Hörspiel-Reihe Seven – Das Ende aller Tage!

Darum geht es: Eine Gruppe von Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, werden in unheimliche und merkwürdige Ereignisse hineingezogen. Bald stellen sie jedoch fest, dass es nicht zufällig dazu kommt und sie diejenigen sind, die die Auslöschung allen Lebens verhindern müssen.

Seven – Das Ende aller Tage ist eine fesselnde und epische Mystery-Geschichte für Erwachsene, die mit David Lynchesken surrealen Elementen und einer enormen Prise schwarzem Humor besticht. Zu hören sind unter anderem die Stimmen von Synchronsprechern, die Schauspielern und Schauspielerinnen wie Jensen Ackles (Supernatural), Emilia Clarke (Game Of Thrones), Johnny Depp (Pirates of the Caribbean 1-3) oder Samuel L. Jackson ihre deutsche Stimme verleihen.

Der erste Teil der Hörspiel-Reihe erscheint – ebenso wie das neue Thornbridges Album Theatrical Masterpiece – am 8. Februar 2019! Der Titelsong der Hörspiel-Reihe findet sich natürlich auch auf Thornbridges neuem Album! Hier kann man die Hörspiel-Reihe bestellen » https://bit.ly/2Bh0gEq

Thornbridges neues Album Theatrical Masterpiece ist als CD, limitierte Vinyl LP, Stream und Download erhältlich und kann hier bestellt werden » https://lnk.to/theatricalmasterpiece

Kommentare

Kommentare