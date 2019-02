Defeater gehören im Verbund mit seelenverwandten Labelkollegen wie La Dispute, Touche Amore oder Pianos Become The Teeth seit Jahren zu den ambitioniertesten Hardcore-Acts unserer Zeit. Dies spiegelt sich auch im Rahmen ihrer mitreißenden Live-Shows wieder, die zum Intensivsten und Besten gehören, was der melodische Hardcore für Fans wuchtiger Klangausbrüche bereithält.

Nach zweijähriger Bühnenabstinenz stellen Defeater ab Mitte April endlich wieder auf Europas Club- und Festival-Bühnen unter Beweis, warum ihre Shows für zahlreiche HC-Fans zu den absoluten Pflichtveranstaltungen gehören!

Unterstützung finden sie in Form der einflussreichen HC/Punk-Offensive Dead Swans. Die Band aus Brighton, UK formierte sich 2016 nach mehrjähriger Schaffenspause neu, und stellte im letzten Jahr im Vereinigten Königreich nachhaltig unter Beweis, dass in puncto Live-Druckwellen wieder voll mit ihnen zu rechnen ist. Das Warten auf die unglaubliche Energie dieses Fünfers findet im Frühling auch hierzulande ein festliches Ende.

Die seit einiger Zeit in Berlin ansässigen Holländer Swain verschmelzen klassische Grunge-Ansätze mit Punkrock und Hardcore und spielten sich aus dem Untergrund kommend mit ihrem den Geist der frühen 90er-Jahre atmenden Sound über zahlreiche Shows in die Herzen.

Für abwechslungsreiche, dringliche Live-Kraft ist gesorgt, nun heißt es schnell sein & Karten sichern!

Defeater Live 2019

19.04. Berlin – Musik Und Frieden

20.04. Leipzig – Impericon Festival*

21.04. Prag – Futurum

22.04. Budapest – Dürer Kert

23.04. Wien – Arena

24.04. München – Feierwerk

25.04. Oberhausen – Kulttempel

26.04. Paris – Gibus

27.04. Meerhout – Groezrock*

28.04. Leeds – Outbreak Fest*

* nur Defeater

