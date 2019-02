Wir sind alle aus Archetypen entstanden. Wir SIND Archetypen. Ferne Echos von einem gleichzeitig urzeitlichen und doch edlen Leben. Diese Archetypen zu akzeptieren, nicht nur als Teil des Lebens, sondern als das Leben selbst ist das, was manche Erleuchtung nennen, einen gewissen Seelenfrieden. Eluveitie nennen es Ategnatos. Ihre bisher längste Lücke zwischen zwei Metal-Alben nutzten sie, um Schwung zu gewinnen und ihr bisher stärkstes Album zu fertigen. Ategnatos wird am 5. April 2019 über Nuclear Blast veröffentlicht.

Pünktlich zum VVK-Start des Albums veröffentlicht die Band heute nun die erste Single-Auskopplung zum Titeltrack Ategnatos. Der Song kann ab heute in Form eines Musikvideos auf YouTube angesehen und angehört werden. Der Clip wurde von der polnischen Firma Grupa13 produziert und kann hier angeschaut werden:

Streamt oder downloadet die Single hier: http://nblast.de/EluAtegnatosSingle

Bestellt Euch Ategnatos hier vor:

http://nblast.de/EluveitieAtegnatos

Die Band kommentiert:

„Hier ist sie also, die erste Single von unserem neuen Album (mit Ausnahme von der kleinen Vorschau, die ihr letztes Jahr schon mit ‚Rebirth‘ bekamt)! – der Titeltrack selbst! Der Song schleust euch in die geistige Welt von „Ategnatos“! Seine Message mag für einige recht unbequem sein, herausfordernd und provokativ. Doch genau das ist der Ruf von Antumnos!“

Kürzlich gaben die Schweizer Folk Metaller auch die Daten ihre Europa Tour bekannt. Eluveitie werden sich mit den legendären Lacuna Coil aus Italien und den Nu-Metal Newcomern Infected Rain aus Moldavien zusammentun.

Tourdaten:

02.11. I Bari – Demodè **

03.11. I Rome – Orion **

05.11. I Bologna – Estragon **

06.11. I Milan – Live Club **

08.11. D Stuttgart – LKA Longhorn

09.11. D Oberhausen – Turbinenhalle II

10.11. B Antwerp – Trix

12.11 GB Manchester – Ritz **

13.11. GB Glasgow – Garage **

14.11. IRL Dublin – Academy **

15.11. GB Bristol – SWX **

16.11. GB London – The Forum **

17.11. NL Utrecht – Tivoli Ronda*

19.11. D Frankfurt – Batschkapp

20.11. D Hannover – Capitol

21.11. D Berlin – Huxleys

22.11. D Leipzig – Felsenkeller

23.11. D Munich – Tonhalle

24.11. A Dornbirn – Conrad Sohm

26.11. F Bordeaux – Le Rocher de Palmer

27.11. E Barcelona – Razzmatazz II

28.11. E Madrid – Mon Live

29.11. F Toulouse – Le Bikini

30.11. F Rennes – L’Etage

01.12. F Paris – Elysée-Montmartre

03.12. D Saarbrücken – Garage

04.12. D Nürnberg – Hirsch

05.12. SLO Ljubljana – Kino Siska

08.12. A Vienna – Arena

12.12. LV Riga – Melna Piektdiena

13.12. FIN Helsinki – Tavastia

14.12. FIN Tampere – Pakkahuone

15.12. EST Tallinn – Rock Cafe

17.12. S Stockholm – Klubben Fryshuset

18.12. N Oslo – Vulkan Arena

19.12. S Gothenburg – Trädgarn

21.12. D Hamburg – Docks

* without Lacuna Coil

** HEADLINER Lacuna Coil

Tickets unter: www.eluveitie.ch (VVK startet am 23.01.2019)

Mehr Tourdaten:

31.01. – 04.02. USA Miami/Ft. Lauderdale, FL – 70000 Tons of Metal

09.02. MEX Mexico City – Circo Volador (w/ NE OBLIVISCARIS)

10.02. CR San José – Peppers Club (co-headline show with Overki

12.02. CO Bogotá – Ace of Spades

14.02. RCH Santiago – Theater Cariola

15.02. BR Sâo Paulo – Carioca Club

16.02. BR Belo Horizonte – Mister Rock

17.02. BR Brasilia – Toinha Brasil Show

19.02. BR Curitiba – Teatro Bom Jesus

23.02. D Wacken – Wacken Winter Nights

05.04. CH Lausanne – Les Docks

11.05. NZ Auckland – Galatos

12.05. NZ Wellington – Valhalla

15.05. AU Adelaide – The Gov

16.05. AU Sydney – Manning Bar

17.05. AU Brisbane – The Zoo

18.05. AU Melbourne – Croxton Bandroom

19.05. AU Perth – Rosemount

13. – 15.06. CH Interlaken – Greenfield Festival

19. – 22.06. DK Copenhagen – Copenhell

23.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

25.06. PL Krakow – Mystic Festival

27.06. I Bologna – Sonic Park

10.07. H Dunaújváros – Rockmaraton

11. – 13.07. A Leoben – Area 53 Festival

11. – 14.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

19./20.07. S Gävle – Gefle Metal Festival

01. – 03.08. D Wacken – Wacken Open Air *SOLD OUT*

02. – 04.08. F Saint-Maurice-de-Gourdans – Sylak Open Air

07. – 10.08. E Villena – Leyendas del Rock

11.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

14. – 17.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

15.08. F St. Nolff – Motocultor Festival

08.09. D Selb – Festival Mediaval

Die Aufnahmen fanden in ihrem geliebten New Sound Studio statt, mit dem Sound-Ingenieur ihrer Wahl, Tommy Vetterli. “Trotzdem war es komplett anders, da wir dieses Mal nur vier Wochen Zeit hatten, um alles aufzunehmen – im Vergleich zu den 8 Wochen, die wir für ‚Origins’ hatten.” Indem sie das Mixing in die geschickten Hände des renommierten Studio-Zauberers Jens Bogren in seinen Fascination Street Studios in Örebro, Schweden, legten, sind Eluveitie genau an den Ort zurückgekehrt, an dem sie vor mehr als zehn Jahren ihr legendäres Slania Album noch selbst abmischten.

Mit Ategnatos arbeitete diese engagierte Neun-Mitglieder Band nicht nur (zum ersten Mal!) mit einem echten Streichquartett zusammen sondern gewährte auch Fabienne Erni‘s erhabenen Meisterschaft der Harfe den Raum, den sie verdient; sie haben sich auch einem ganzheitlichen Upgrade unterzogen, dessen Ergebnis einige der eingängigsten, aggressivsten oder auch epischsten Melodien waren, die die Schweizer Folk-Metal Instanz jemals hervorgebracht hat.

Kommentare

